Union internationale du notariat : L’importance de la coopération bilatérale

Le président de l'Union internationale du notariat, Me José Marqueno de Llano a affirmé, hier, l'importance de la coopération entre l'Algérie et son organisation, notamment en matière de formation. Reçu en audience par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, M. De Llano a affirmé que les deux parties avaient évoqué, au cours de cette rencontre, plusieurs aspects relatifs à "l'importante coopération" entre l'Algérie et l'Union internationale du notariat, principalement la formation. En outre, il a estimé que cette rencontre était "une opportunité propice pour aborder la question de l'Université africaine de notariat", un événement dont les travaux se tiendront à Annaba à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 mars. Le même responsable s'est félicité, également, des efforts consentis par l'Algérie en matière de renforcement du rôle du notaire et de modernisation de cette profession. Pour rappel, l'Algérie préside actuellement la Commission africaine du Notariat (CAAF) et est un membre efficace dans les différentes instances du notariat de l'Union africaine.