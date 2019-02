Correspondant d’El Khabar à Mostaganem : Décès de Madani Beghil

Le correspondant du quotidien El Khabar à Mostaganem, Madani Beghil, est décédé mardi à l’âge de 62 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Né en 1957 à El Ouenza, dans la wilaya de Tébessa, le défunt s’est installé à Relizane avant de rejoindre Mostaganem où il a enseigné, à partir de 1980, l’histoire/géographie pour prendre ensuite la direction de la communication à la direction locale de l’Education jusqu’à son départ à la retraite en 2016. D’abord correspondant sportif puis journaliste à El Khabar, à partir de 1993, Madani Beghil occupera ce poste jusqu’à son décès. Il a également investi le secteur de l’audiovisuel avec une expérience dans les chaînes de télévision KBC et Numidia News. Madani Beghil était connu pour sa modestie, son professionnalisme et sa rigueur dans le traitement des questions touchant la vie des citoyens. Fondateur et vice-président de l’association des journalistes et correspondants de presse de la wilaya, le défunt a été également un fervent supporter du Widad de Mostaganem dont il a pris en charge le secrétariat de ce club._



Condoléances

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, ayant appris avec tristesse le décès de Madani Beghil, correspondant du quotidien El Khabar à Mostaganem présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches et les prie de trouver ici l’expression de sa sympathie émue.

Que Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis et Lui accorde Sa Sainte Miséricorde.

« À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons. »