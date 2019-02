Algérie - France : échange de visites parlementaires

Les présidents de la Commission des finances et du budget et de la Commission des Affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification, respectivement Toufik Torche et Bekhiri Hamid ont passé en revue, hier, à l’Assemblée populaire nationale avec le député et membre de la Commission des finances, de l’économie publique et du contrôle du budget à l’Assemblée nationale française, Marc Le Fur les niveaux de la coopération entre l’Algérie et la France. La rencontre a porté sur l’état des relations exceptionnelles unissant les deux pays et passé en revue les niveaux de la coopération dans les domaines politique, économique et commercial». Dans ce cadre, M. Bekhiri a déclaré que les deux pays «peuvent réaliser davantage de progrès sur plusieurs plans, vu que l’Algérie recèle des atouts économiques diversifiés et que la France dispose de grandes capacités technologiques, ce qui est de bon augure pour le partenariat entre les deux parties». Dans ce cadre, les deux responsables parlementaires algériens ont souligné que l’échange de visites entre les parlementaires «permet de rapprocher les vues et de trouver les cadres appropriés pour la coordination et l’action commune, étant un outil supplémentaire pour la coopération parlementaire entre les deux pays, notamment à travers l’échange des expertises, des visites et des sessions de formation», selon la même source.

Les présidents des deux commissions, qui ont donné un aperçu sur la composante de l’APN, ses structures internes et le fonctionnement des commissions permanentes, ont évoqué la dernière révision de la Constitution qui a accordé à l’opposition «un rôle efficient» dans la vie parlementaire, le rôle du parlement dans la législation et le contrôle et l’augmentation remarquable du taux de représentativité de la femme.

De son côté, Marc Le Fur, qui a salué l’ouverture politique et économique en Algérie, s’est dit satisfait du niveau de la coopération entre les deux pays, affirmant «le souci de valoriser les efforts consentis pour sa promotion, d’autant que ce genre de visites donnent un nouvel élan au développement des relations bilatérales».