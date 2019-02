M. Ouyahia reçoit le ministre tunisien de l’Intérieur : Coordination opérationnelle dans le domaine sécuritaire

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.



Faire face au phénomène du terrorisme



M. Bedoui a affirmé que l’Algérie et la Tunisie étaient unies par de grands défis à l’ombre des menaces régionales qui planent sur la région. Recevant en audience son homologue tunisien, le ministre a affirmé que "les défis qui nous unissent avec la Tunisie, pays frère, sont des défis majeurs à l’ombre des menaces qui guettent notre région liées essentiellement au terrorisme et au crime organisé". Face à ces défis, précise M. Bedoui, les deux pays sont appelés à œuvrer de concert et en coordination et d’unir leurs capacités pour faire face au phénomène du terrorisme, notamment "après le retour, ces derniers mois, des terroristes d’autres régions". Ces données imposent aux deux parties une "coordination opérationnelle avec les différents services de sécurité", a souligné le ministre, relevant que la rencontre a permis d’évaluer les conclusions de la première rencontre entre les walis des wilayas frontalières des deux pays, mars dernier. A cette occasion, le ministre a rappelé que la rencontre des walis s’inscrit dans le cadre de la "relance et le développement des régions frontalières et la concrétisation des ambitions dans les différents aspects de développement au niveau de la bande frontalière", et ce, ajoute-t-il, dans le cadre des "orientations des présidents des deux pays que nous veillons, en tant que ministres de l’Intérieur, à concrétiser pour la paix, la stabilité, la quiétude et le développement des deux pays". Il a fait état, dans ce cadre, d’autres rencontres avec le ministre tunisien de l’Intérieur, le 3 mars prochain et avant le début d’été.

Pour sa part, M. Fourati a précisé que sa rencontre avec son homologue algérien s’inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux ministères et en réponse à l’invitation de M. Bedoui. Il a également indiqué que la rencontre était une occasion pour évoquer la coopération bilatérale entre les deux ministères notamment dans le domaine sécuritaire. Dans ce cadre, le ministre tunisien a fait savoir qu’une première réunion sécuritaire était prévue début de l’été prochain à Alger ou à Tunis, rappelant l’accord sécuritaire commun conclu à Tunis le 17 mars 2017. Outre l’accord de coopération signé auparavant avec les services de la protection civile des deux pays, le ministre tunisien a annoncé la tenue d’une rencontre frontalière entre les chefs de ce corps avant la saison estivale en vue d’examiner "le thème de la prévention contre les incendies et davantage de coordination vu que la Tunisie et l’Algérie ont subi durant l’année 2017 plusieurs incendies".

M. Fourati a également ajouté que l’action régionale était également évoquée à cette occasion, annonçant la tenue, fin 2019, de la deuxième rencontre des walis des wilayas frontalières en vue d’"évaluer les recommandations issues de cette réunion et tout ce qui a trait à la coopération bilatérale". Les deux parties ont discuté de la disponibilité de la Tunisie à abriter la tenue du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice, les 3 et 4 mars prochains, a-t-il ajouté. En conclusion, le ministre tunisien a remercié l’Algérie, à sa tête le Président Bouteflika, pour la réalisation du projet du gaz naturel ayant permis le raccordement de Saki et Sidi Youssef.



Visite du Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale



Le ministre tunisien s’est rendu au Centre de commandement et de contrôle relevant de la direction générale de la Sûreté nationale. Lors de cette visite, le ministre a reçu, en présence du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, des explications détaillées sur les missions du centre en matière de protection des personnes et des biens, de gestion des événements et désastres naturels, outre la lutte contre la criminalité. M. Fourati s’est également enquît des systèmes intelligents et des équipements modernes utilisés par le CCC, notamment en ce qui a trait à la transmission instantanée des flux des vidéos.