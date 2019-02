Dans la lucarne : Un championnat sans fin

Notre championnat national avec la nouvelle Ligue nationale de football professionnel, présidée par Abdelkrim Medouar avait fait jusque là de très bonnes choses. Certes, des « cassures » ayant engendré quelques frictions, çà et là, avec certains clubs, mais la situation s’était quelque peu tassée, puisqu’on a poursuivi son déroulement de la meilleure des façons. En tout cas, les clubs n’ont que rarement « rouspétés » tout en critiquant la LFP. A vrai dire, on jouait normalement. Ce qui indirectement signifie qu’ils sont, d’une façon ou d’une autre, satisfaits de voir les journées s’égrenaient comme sur des « roulettes ». Cependant certaines personnes ont affirmé qu’ils n’étaient pas d’accord avec le fait qu’une journée du championnat national soit étalée sur plusieurs jours. C’est une programmation qui ne peut que nuire à son bon déroulement, mais aussi à la facilitation du travail des techniciens. Car, il est plus facile de travailler sur une semaine que sur plusieurs jours où les reports sont légions. Ce qui vient de se passer ces derniers jours ne fait qu’inquiéter les gens du football et notamment les clubs et les « amoureux » du football local. En effet, ils sont tout simplement abasourdis par ce qui s’y passe dans notre championnat national d’élite. Nous savons tous que la présente saison 2018/2019 coïncide avec l’année de la CAN 2019 qui aura lieu finalement en Egypte (juin/juillet). Par conséquent, il faudra arrêter le championnat national plusieurs semaines avant le départ de cette compétition. La LFP est contrainte alors de terminer dans les temps. C'est-à-dire au mois de mai prochain qui coïncide avec le mois de Ramadhan. Le mois de mars pointe le bout de son nez ce week end, et beaucoup de clubs accumulent les matches en retard . C’est le cas de plusieurs équipes comme le MCA, l’ESS, le CRB, le CSC... On ne sait pas comment cela va se terminer, surtout que la prochaine journée (23e J) se jouera peut être pas. Avec l’allure où les choses se passent et partant avec les reports qui ne s’arrêtent pas, on ne sait comment la situation va se développer, en plus des prochaines élections qui approchent, et des possibles reports encore. Il est quasi impossible d’achever le championnat national dans les temps, alors qu’il reste encore sept journées à faire jouer. Face à cette situation qui devient « kafkaïenne », certains observateurs se demandent si l’on va boucler réellement le présent exercice. Des observateurs affirment même qu’on va verser dans un « championnat national de Ligue-1 à « blanc ». D’autres pensent qu’il faudra le terminer juste après la fin de la prochaine CAN-2019 en Égypte. La situation aujourd’hui est difficile et il faudra attendre une position officielle de nos structures qui gèrent le « sport-roi ».

En attendant, on croise les doigts !

Hamid Gharbi