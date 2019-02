Tizi-Ouzou : Le président de la JSK agressé

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal et six fonctionnaire du Club ont été, agressés au début de l’après midi d’hier au siège du club sis à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, a indiqué la direction du club sur sa page facebook. Selon des témoins que nous avions rencontrés au siège du club, les agresseurs de Cherif Mellal étaient parmi un groupe composé d’une quinzaine d’individus qui venaient de l’interpeller au sujet de la situation d’un joueur qui a été recruté par le club au mercato d’hiver. Le président de la JSK aurait été agressé par une chaine. Les traces du sang étaient encore visibles sur le parterre de l’entrée du siège du club qui a été lui aussi partiellement saccagé, a-t-on constaté sur place. Les auteurs de cette agression à l’arme blanche contre le président de la JSK et les six fonctionnaires du club demeuraient jusqu’à la fin de l’après midi d’hier toujours recherchés par les services de sécurité, selon une source sécuritaire.

B. A.