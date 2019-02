Ligues 1 et 2 : USMBA - JSS et ASO - JSMB, reportés

Les rencontres USM Bel-Abbès - JS Saoura et ASO Chlef - JSM Béjaia comptant respectivement pour les Ligues 1 et 2 professionnelles de football, qui devaient se jouer hier mardi, ont été reportées à une date ultérieure, a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le match USM Bel Abbès-JS Saoura de la 24e journée de Ligue-1 avait été avancé, alors qu'ASO Chlef-JSM Béjaia entrait dans le cadre de la mise à jour de la 23e de Ligue-2. Dimanche soir, la LFP avait annoncé le report du match DRB Tadjenanet - CR Belouizdad, qui devait se dérouler également mardi, comptant pour la mise à jour de la 19e journée de Ligue-1.

Cinq matchs au total ont été reportés depuis le week-end dernier, suite aux manifestations qui se sont déroulées vendredi à Alger et dans certaines wilayas pour appuyer des revendications d'ordre politique. Le match MC Alger-MC Oran, comptant pour la mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue-1, qui devait se jouer samedi dernier a connu le même sort, idem pour la rencontre JSM Béjaia-Paradou AC entrant dans le cadre des quarts de finale (aller) de la Coupe d'Algérie, prévus initialement samedi 23 février avant d'être reprogrammé pour le samedi 9 mars prochain. Pour le week-end prochain, le derby USM Alger-Paradou AC, comptant pour la 23e journée, fixé initialement au vendredi 2 mars, a été décalé au samedi 3 mars. Par ailleurs, les rencontres US Biskra - JSM Skikda et ASM Oran-RC Relizane de Ligue-2 (24e journée), programmées pour vendredi, ont été décalées aussi à samedi. Ces reports à répétition risquent de perturber fortement le calendrier de la compétition, déjà saturé par les matchs des clubs engagés dans les compétitions continentales, alors que la LFP avait anticipé en annonçant que la fin de la saison 2018-2019 aura lieu le 5 mai prochain.