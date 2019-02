CAN-2019, tirage au sort : le 12 avril au Caire

C'est officiel, le tirage au sort de la CAN-2019 sera effectué le 12 avril prochain, au Caire, a annoncé, lundi, la Confédération africaine de football (CAF).

A vos agendas ! La Confédération Africaine de Football (CAF) a communiqué lundi passé la date du tirage au sort de la Coupe D’Afrique des Nations-2019, qui sera effectué le vendredi 12 avril au Caire en Egypte, où se disputera la compétition du 21 juin au 19 juillet prochains.

La liste complète des 24 qualifiés sera connue à l’issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires, programmée le week-end du 22 au 24 mars. Jusqu'ici, quatorze sélections ont officiellement validé leur ticket pour les phases finales de la CAN-2019 qui aura lieu pour la première depuis sa création en été. Initialement, c'est le Cameroun qui a été désigné pays hôte, mais la CAF a décidé de lui retirer l'organisation le mois de décembre dernier et de désigner à sa place l'Egypte au cours d'un vote de son comité exécutif au Ghana. Outre l'Egypte, l'Afrique du Sud s'était porté également candidat, mais son dossier n'a finalement pas été retenu. À signaler que l'Algérie a réussi à officialisé sa qualification à l'issue de la 5e journée après sa belle victoire (1-4) face au Togo chez ce dernier. Les Verts accueilleront lors de la 6e et dernière journée de la campagne éliminatoire la Gambie très probablement au stade du 5-Juillet. Ce match ressemblera plus à une préparation générale pour les phases finales qu'à un match officiel étant donné que l'Algérie est déjà qualifiée.

