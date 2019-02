Naâma : Plus de 100.000 tonnes de déchés récupérés

Pas moins de 100,658 tonnes de différents types de déchets récupérés ont été collectées dans la wilaya de Naâma en 2018, a-t-on appris samedi du directeur de l’entreprise publique de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique (CET). Cette quantité de déchets a été répartie entre 30, 230 tonnes de matières plastiques, 13, 478 t de fer, 56,625 t de carton et 325 kg d'aluminium, qui ont été collectées dans deux centres d’enfouissement technique des déchets au nord et au sud de la wilaya, a indiqué Boucetta Djelloul. L’entreprise a collecté ces déchets à travers les communes à forte densité et d’activité commerciale (Mecheria, Ain Sefra, Naâma et Tiout) et les a orientés vers le recyclage par le tri pour le revendre aux entreprises de production du papier, carton, plastique, verre et de réutilisation du fer récupéré. La quantité des déchets ménagers collectée par ces deux CET s'élève à plus de 32.012 tonnes à un rythme de 87 t par jour en 2018. La plus grande quantité de déchets ménagers collectée au cours de la même période a été enregistrée dans la commune de Mécheria où elle dépassait 15.508 t, selon le même responsable. Il a été procédé, l'an dernier, au traitement d’environ 633.645 kg de déchets hospitaliers à travers les établissements de santé, les pharmacies et les laboratoires par incinération avec un incinérateur dans le centre d’enfouissement technique des déchets situé à Touadjer (Naâma). En outre, les ordures des abattoirs communaux qui ont dépassé les 282 t et couverts en chaux en vue de la prévention des maladies à transmission hydrique et autres, outre le traitement des déchets de station d’épuration des eaux usées (STEP), notamment la boue produite par l’assainissement qui a dépassé les 534 tonnes. Par ailleurs, plus de 42.679 t de déchets inertes ont été accueillies par un centre de décharge de ce genre de déchets constitués de détritus de matériaux de construction, mis en exploitation il y a 4 ans. Cette entreprise a élargi le tri sélectif l’année dernière en sensibilisant les citoyens sur leur participation à cette opération dotée par la mise en place de bacs pour verre, plastique et carton au sein des cités et quartiers et dans les administrations publiques, les lycées et la cité universitaire. (APS)