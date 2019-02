Béchar : Sensibilisation contre les méfaits de l’internet

Les différents services de la sûreté de wilaya de Béchar demeurent à pied d’œuvre dans le cadre des campagnes de sensibilisation contre les méfaits de la drogue et d’une utilisation non sécurisée d’internet, menées à travers les différents établissements scolaires. Conduite par différents cadres de ce corps de sécurité, entre représentants de la P.J, de la protection des franges sensibles et de psychologues, une rencontre avec les élèves du C.E.M. Malek-Bennabi aura été essentiellement consacrée aux conséquences négatives d’ordre physique et psychique que peut engendrer la consommation de la drogue et des psychotropes, avant que ne soient également abordés les risques d’une utilisation exagérée et non sécurisée de l’internet et notamment des réseaux sociaux. Les intervenants n’auront pas manqué de mettre l’accent sur les méthodes de piratage de comptes facebook et autres, en vue d’une appropriation frauduleuse de photos ou de vidéos personnelles et à des fins d’escroquerie, de chantage ou de menaces, outre les conséquences néfastes que cela pourrait engendrer sur les victimes, pour la plupart à l’âge de l’adolescence.

Ce public a d’ailleurs été invité à visiter le site de la Direction Nationale de la Sûreté Nationale pour de plus amples explications et orientations en ce sens, et ne pas hésiter à appeler les numéros verts (1548 – 17 et 104) en cas d’éventuels besoins d’aide.

Ramdane Bezza