Clubs verts : Le « terreau » enfin valorisé

Dans les écoles, ils défendent, à leur manière, tous les segments de l’environnement ; le sol, les plantes, l’espèce animale et autres ressources se trouvant, malheureusement, à la croisée des chemins, entre les effets néfastes de la dégradation du cadre de vie, devenus inévitables en raison de la pollution, d’une part, et la volonté des écoliers et de leurs encadreurs, à savoir leurs enseignants, de donner un brin d’espoir aux défenseurs de la cause environnementale, de l’autre, avec tous ces mômes qui nourrissent peut-être un rêve des «grands», sans doute, dépassant leurs frêles corps, mais point leur imagination, à travers tous ces clubs verts créés au niveau des établissements scolaires qui renseignent, désormais, sur l’implication de l’école dans le bouleversement des valeurs et des idées reçues. comme quoi que s’intéresser à la propreté ou encore à un arbre, à la qualité de l’air c’est moins sérieux que de s’intéresser aux mathématiques ou aux sciences naturelles. En effet, le milieu scolaire s’ouvre à la nature, au cadre de vie et à la culture environnementale. Pas seulement, à travers des notions ou même des cours sur la thématique, faisant partie des programmes pédagogiques, mais surtout avec tous ces «écolos» en herbe portant haut les couleurs d’un environnement sain pour un corps sain. Aujourd’hui, le ministère de l’éducation nationale tout comme celui de l’environnement investissent dans ce domaine. Mme Fatma Zohra Zerouati a annoncé récemment la signature d’une convention pour l’équipement de 2.500 établissements éducatifs à travers le pays, pour l’exploitation de ces derniers dans le cadre d’activités scientifiques, environnementales, éducatives et culturelles. Avec près de 3.000 clubs verts qui existent actuellement, il est clair que la création de la culture écologique, chez l’enfant, citoyen de demain, est même devenue le cheval de bataille des décideurs qui vont jusqu’à lancer parallèlement des formations en rapport destinées aux animateurs pour sensibiliser les jeunes. Aujourd’hui, on n’a pas le droit de dire qu’on ne sait pas et on n’est pas informé, d’autant plus que l’environnement, c’est l’économie, c’est la santé. bref, l’influence de la pollution sur tous les domaines n’est plus à prouver, d’où l’intérêt d’agir vite pour sauver l’environnement et du coup, mieux vivre. Il est temps de valoriser la donne du vert chez soi et partout et à tous les temps.



Samia D.