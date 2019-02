Parution : Le swing philosophique

Balak ! Le rythme est sinusoïdal, métronomique, malgré les envolées philosophiques qui entrecoupent judicieusement sa période —dans ce cas, l’inverse de la fréquence, comme pourrait bien l’expliquer l’auteur lui-même. Le lecteur est, une fois le décor planté au premier chapitre, captivé et bercé par un vrai pouls articulé autour de la notion de hasard.

Les personnages prennent le lecteur par la main et l’entraîne dans une virée sympathique truffée de vérités historiques et d’axiomes scientifiques.

L’auteur boucle son œuvre avec cette salve : «Il n’y a pas plus beau jeu que celui de mettre en balance cette incroyable force de l’univers qui gouverne, le hasard, et la conscience du petit homme qui a l’insolence de penser que celui-ci n’existe pas.»

Les nombreux inconditionnels retrouvent l’univers d’Amari, les autres découvriront ce genre littéraire. L’auteur est de la trempe de Cavanna et autres virtuoses de l’écriture désinvolte, aux frontières de l’outrecuidance intelligente. Délectable.

K. Morsli



Balak, de Chawki Amari, éditions Barzakh, 174 pages, 800 DA.