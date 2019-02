Hommage à Alloula (1939-1994) : deux nouvelles productions à l’affiche du Théâtre d’Oran

Les activités commémoratives de la 25e année de la disparition du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994), prévues en mars prochain, seront marquées par la présentation de deux nouvelles productions au Théâtre régional d'Oran (TRO), a-t-on appris lundi du directeur de cette structure culturelle. Les deux nouvelles pièces, intitulées «Lejouad» et «Arlequin, valet de deux maîtres», ont été coproduites par le TRO dans le cadre de ses partenariats respectifs avec la Fondation Abdelkader-Alloula et le Théâtre national d'Alger Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a précisé à l'APS Mourad Senouci. «Lejouad» (les généreux) sera jouée les 9 et 10 mars prochain par la troupe de la compagnie théâtrale oranaise Istijmam, permettant au public de revisiter cette œuvre qui compte parmi les productions majeures de feu Alloula (1985). «Arlequin, valet de deux maîtres», programmée, quant à elle, pour le 16 mars, verra la montée sur scène de plusieurs jeunes espoirs du théâtre national, sous la direction du metteur en scène Ziani Cherif Ayad qui propose une nouvelle version de la même pièce réalisée par Alloula en 1993. Une exposition de photos et documents biographiques est également au menu des activités commémoratives, a indiqué le directeur du TRO, signalant que son établissement abritera aussi une rétrospective des œuvres d'Alloula qui seront projetées en boucle sur les écrans du hall d'accueil.