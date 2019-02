Patrimoine : Un immense musée à ciel ouvert

A celles et ceux qui, pour une raison ou pour une autre, s'appètent à (re)visiter éventuellement notre pays, on souhaite tout naturellement la bienvenue.

Mais on préfère de suite faire un point d'ordre : l'Algérie, naguère, avait certes la réputation de n'être réduite qu'à l'ardeur du soleil et à la magie de ses paysages.

Et, du reste, quand bien même elle a toujours été appréciée pour l'abondance de ses ressources naturelles, pour la variété de ses gisements miniers, pour l'importance et la qualité de ses réserves pétrolières et gazières, les écrivains et poètes qui l'ont visitée n'ont, le plus souvent, été sensibles qu'à la chaleur et à la lumière qui en émanent.

Il a fallu la guerre d'indépendance, avec son immense impact médiatique international, pour que notre pays se fasse connaitre de façon plus nuancée. On voit donc bien que l'Algérie, parce qu'elle n'est pas seulement pittoresque, ne peut être réduite à l'une ou l'autre des dimensions citées plus haut. Elle ne le peut, car non seulement elle les intègre toutes, mais aussi parce qu'elle a bien davantage à offrir. Et, d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec sa multitude de contrastes géographiques, climatiques et humains, c'est déjà là une belle promesse d'étonnement !

Outre la beauté bouleversante de ses paysages et l'hospitalité proverbiale de ses habitants, c'est l'un de ces rares pays à avoir conservé des témoins prestigieux des grands courants de civilisation qui ont traversé, depuis l'aube de l'humanité, le Bassin occidental de la Méditerranée. Hé oui ! En Algérie l'art et l'histoire transparaissent à fleur de sol, indéfiniment. Ils y délivrent, avec force, un ineffable message... Quand on sait, par exemple, que les portes de son immense territoire mènent directement à la connaissance des grands ensembles régionaux dont elle fait naturellement partie — à savoir les ensembles maghrébin, méditerranéen et arabo-africain — on ne peut s'empêcher de penser que l'Algérie est surtout une terre de jonctions civilisationelles. Pour avoir, en effet, si longtemps servi de transition entre des mondes si divers, c'est, aujourd'hui, une terre d'unité-diversité fondée sur une interculturalité aussi pénétrante que brillante. Naturelle, authentique, flamboyante et somptueuse, elle l'est totalement dès qu'on se met à son écoute. C'est d'ailleurs ce pour quoi elle défie tous les clichés méditerranéens, africains et orientaux, c’est ce pour quoi elle est à découvrir autrement.

C'est, somme toute aujourd'hui, un immense musée à ciel ouvert, unique au monde. On retiendra, en effet, que c'est grâce à ses ports naturels, vastes et abrités, que notre pays a, depuis l'Antiquité et l'aube de la navigation, occupé une position stratégique fort enviable : celle de sentinelle de la Méditerranée. Et c'est, de toute évidence, à quelques encablures à peine du sud de l'Espagne, là où l'Europe se rapproche le plus du continent africain, qu'il a exercé à la fois une position et une fonction de contrôle. Position idéale qui, par la même, en a fait un tremplin géographique rêvé.

Pas étonnant, dès lors, que les puissances de l'Ancien Monde l'aient tour à tour conquis ou occupé et y aient laissé leur plus forte et plus évidente empreinte... Aux Phéniciens succédaient ainsi les Carthaginois, puis les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et, en dernier, les Français qui resteront jusqu'en 1962, année à laquelle l'Algérie devient une République indépendante. Notre pays, en définitive, offre non pas des itinéraires précis, lesquels sont plutôt le fait des agences de voyage et de tourisme, mais c'est surtout sa surface totale qui est itinéraire. Un formidable patrimoine archéologique, historique et culturel y affleure à même le sol, façonné sans doute depuis l'aube de l'humanité, souvent unique au monde, fascinant de mystère. Mais qui demeure encore vierge, méconnu, d'une authenticité troublante, sans pareille. Pour tout dire, l'Algérie est, selon les termes de feu Mohamed-Salah Mentouri, ex-ministre du Tourisme, «une terre où l'on retrouve tous les âges de la terre». Une raison, au moins, pour laquelle c'est une destination touristique virtuellement viable, voire idéale. Et, qui plus est, se trouve être, de nos jours, la moins saturée de tout le Bassin méditerranéen. Une terre à découvrir donc sans plus tarder, autrement que comme un simple touriste. Si, pour d'aucuns, voyager signifie découverte, sérénité, ressourcement. En un mot, art de vivre.

Kamel Bouslama