Grand angle : Un pas en avant

Les projecteurs du monde seront braqués, aujourd’hui et demain, sur la capitale vietnamienne Hanoï qui se prépare à accueillir le deuxième sommet entre le dirigeant nord coréen, Kim Jong Un, et le président américain, Donald Trump. Cette deuxième rencontre, après celle de Singapour en juin dernier, est censée mettre sur rail les intentions affichées par les deux hommes qui s’étaient « réconciliés » au début de l’été dernier après une escalade verbale d’une rare hostilité. Leurs échanges avaient fait planer la menace sur l’imminence d’une guerre nucléaire. Mais depuis la tension est retombée et les deux dirigeants se sont rencontrés lors d’un sommet qualifié d’historique. Le rapprochement entre les deux capitales s’est poursuivi. C’est dire combien cette nouvelle rencontre est lourde d'enjeux. Mais Kim Jong Un et Donald Trump affirment se rendre à ce nouveau rendez-vous empreints d’espoirs, il est aussi permis de croire que leur nouvelle rencontre n’est pas dénuée de « calculs ». Et force est d’affirmer qu’aucun des deux hommes ne voudra, au sortir de leur conciliabule, donner l’impression qu’il a perdu la face ou qu’il a fait des concessions sans avoir reçu quelque chose de palpable en contre-partie. Ainsi si Donald Trump a déclaré attendre « un sommet très productif » et espère arriver à la dénucléarisation de Pyongyang, il n’en reste pas moins vrai aussi que le dirigeant nord coréen espère de son côté récolter quelques dividendes, et ce, d’autant, soulignent les experts, que Pyongyang et Washington ne s'étaient « pas mis d'accord sur la signification » de la dénucléarisation. Il n’empêche que les observateurs estiment que les deux parties devront à Hanoï faire « au moins un pas en avant » surtout que depuis juin dernier aucune avancée concrète n’a été enregistrée. Selon eux « rien ne serait pire pour chacun que de sortir de la réunion en ayant perdu son temps ». Cette éventualité n’est pas pour autant totalement écartée. Pour preuve, le président américain a twitté avant son départ de Washington qu’il ne voulait « brusquer personne ». Un twitt qui donne à penser que Donald Trump anticipe les résultats du rendez-vous vietnamien, d’autant que Pyongyang martèle avoir déjà fait des gestes.

Nadia K.