Cuba : Adoption de la réforme de la Constitution

La réforme de la Constitution à Cuba, soumise dimanche à référendum, a été approuvée à plus de 86%, a annoncé lundi la Commission électorale nationale. «La Constitution a été approuvée par la majorité des citoyens», a déclaré la présidente de la Commission, Alina Balseiro. Au total, 7,8 millions de Cubains se sont rendus aux urnes, soit une participation de 8’,’1%. Parmi eux, 6,8 millions (86,85%) ont voté «oui» et 766.’00 (9%) se sont prononcés pour le «non», selon l'organe électoral. Selon Mme Balseiro, 2,5% des bulletins étaient blancs et 1,6 % considérés comme nuls. Traditionnellement, l'opposition, illégale à Cuba, où le vote n'est pas obligatoire, manifeste son désaccord face au pouvoir en appelant les électeurs à voter blanc ou à déposer des bulletins endommagés afin qu'ils soient considérés comme nuls. Mais le référendum sur la réforme de la Constitution permettait de voter «non», ce à quoi avait appelé l'opposition à l'occasion d'une intense campagne sur les réseaux sociaux. De son côté, le gouvernement cubain a mené une intense campagne pour le oui (Yo Voto Si), omniprésente sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur les bus et commerces de l'île. Le nouveau texte rappelle le caractère «irrévocable» du socialisme comme système social sur l'île des Caraïbes, mais reconnaît le marché, la propriété privée et les investissements étrangers.