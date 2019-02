Syrie : Nouvelle vague d’évacuation du dernier réduit de l’«EI»

Des centaines de personnes, notamment des femmes et des enfants, ont quitté mardi l'ultime réduit du groupe Etat islamique (EI) dans l'est de la Syrie, sous la supervision des forces arabo-kurdes engagées contre les terroristes, a constaté une journaliste de l'AFP. Les 11 camions-remorques sortant du village de Baghouz, où sont retranchés les derniers terroristes dans une poche de moins d'un demi-kilomètre carré, se dirigeaient vers une position des Forces démocratiques syriennes (FDS) près de Baghouz, a précisé la journaliste de l'AFP. Il s'agit de la quatrième évacuation en moins d'une semaine. De très nombreuses femmes étaient visibles dans les véhicules.

A leur arrivée, les FDS ont procédé comme d'habitude à des fouilles et interrogatoires poussés pour identifier d'éventuels terroristes parmi la foule. Lundi, des centaines de personnes à bord de 46 camions avaient déjà quitté Baghouz. Depuis décembre, près de 50.000 personnes, principalement des familles de terroristes, ont quitté la poche de l'EI, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Parmi eux, se trouvaient plus de 5.000 terroristes, d'après la même source. Selon les FDS, quelques milliers de civils, principalement des proches de terroristes, se trouveraient encore dans la poche terroriste, constituée de quelques pâtés de maisons accolés à un campement informel. Soutenues par la coalition internationale emmenée par Washington, les FDS attendent la sortie des derniers civils pour relancer l'offensive contre les terroristes retranchés dans des tunnels au milieu d'un océan de mines.