Décédé lors d’un match de football : La Radieuse, solidaire avec la famille d’Adel Bendjelloul

L’association Radieuse, présidée par Kada Chafi, a rendu visite à la famille du joueur Adel Bendjelloul, qui a perdu la vie à l’âge de 20 ans, à la suite d’un arrêt cardiaque survenu alors qu’il participait à un match. Cette tragédie inattendue a choqué aussi bien sa famille et ses proches, que le milieu du sport, en raison de la bonne éducation du défunt et de ses qualités de joueur qui était appelé à un bel avenir, après avoir fait ses preuves au RC Oran et à l’ASMO.

Le président de la Radieuse et l’ancien international Lakhdar Belloumi, en compagnie de l’ex-joueur du MCO, Foussi Tayeb, ont présenté leurs condoléances à la famille Bendjelloul, et honoré, à titre posthume, le regretté Adel. Ils ont remis un soutien financier et des cadeaux aux parents, afin de les soutenir moralement. La famille a remercié très fort ce geste de soutien de la Radieuse et sa visite.

«C’est le destin de Dieu», a dit le père. De son côté, Kada Chafi, le président de la Radieuse, dit : «Il est de notre devoir d’être près de la famille Bendjelloul à la suite de cette tragédie. Je lance un appel aux clubs et aux associations afin d’être plus vigilants en ce qui concerne les dossiers médicaux de leurs joueurs.

Cet appel s’adresse aussi aux parents dont les enfants jouent dans des matchs interquartiers, afin d’éviter que se renouvellent des tragédies de ce genre.»