Assemblé Ordinaire de la fédération algérienne de rugby : BilanS moral et financier adoptés

La Fédération algérienne de rugby (FAG) a tenu, samedi dernier, au siège du Comité olympique algérien, à Ben Aknoun, son assemblée générale ordinaire. Le quorum est atteint, avec 24 membres présents sur les 25 que compte ladite assemblée.

Sofiane Abdelkader Ben Hassen, président de la Fédération algérienne de rugby a fait la lecture des bilans moral et financier de la FAG pour l’exercice 2017-2018, en présence de 10 membres du bureau fédéral (voix consultatives), des représentants de 13 clubs, du directeur technique national, Mohamed Sahraoui (membre de l’assemblée à voix consultative), du commissaire aux comptes, Aradj Safir, et de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Linda Mekachere.

Les travaux de l’AG se sont déroulés dans de très bonnes conditions et une totale sérénité. Le bilan moral a été adopté à l’unanimité (13 voix), pas de bulletin nul et aucune voix contre. Le bilan financier a été adopté à 12 voix pour et une contre. Ce qui signifie clairement que les membres de l’assemblée générale sont satisfaits du travail accompli jusque-là par la fédération, qui le poursuivra ainsi en toute tranquillité et dans les meilleures conditions.



Stage de présélection pour l’EN U20



Par ailleurs, la FAG a organisé un stage de présélection pour l’équipe nationale U 20, et cela en prévision de la participation de la sélection nationale U 20 à la coupe d’Afrique des nations dénommée ‘’U20 Barthés Trophy’’ à Kampala en Ouganda pour le groupe de l’Algérie.

Trente joueurs de différents clubs affiliés des wilayas d’Alger, Oran, Béjaia, Blida, M’sila et Sidi Bel-Abbes ont effectué un stage à Alger, il y a une semaine de cela, sous la houlette de Ousmane Mane, sélectionneur nationale de la catégorie et du directeur technique national, Mohamed Sahraoui.

Le trophée Barthés est un tournoi qui regroupe 12 sélections nationales, réparties en trois groupes de 4 équipes. Chaque formation disputera donc au moins trois matchs.

L’Algérie compose avec le groupe C en compagnie de l’Ouganda, du Ghana et de la Zambie. Le tournoi se déroulera du 8 au 11 mai dans la capitale ougandaise. Le vainqueur de la poule C sera promu dans la poule B, le gagnant de la poule B sera promu dans la poule A, le perdant de la poule A sera relégué dans la poule B, le perdant de la poule B sera relégué dans la poule C, et le perdant de la poule C cédera sa place à une nouvelle équipe en 2020, dicter par le règlement de la compétition continentale.

La FAG a mis tous les moyens nécessaires au profit de la sélection nationale U 20 afin de lui permettre de réaliser le meilleur parcours possible. Pour rappel, la poule A se tiendra entre le 4 et le 7 avril 2019 à Nairobi, Kenya. Elle comprend la Namibie, la Tunisie, le Kenya, le Sénégal. La poule B se tiendra du 17 au 20 avril 2019, à Harare, au Zimbabwe et est composé des sélections suivante: Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Maroc et Madagascar.

Mohamed-Amine Azzouz