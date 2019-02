Palmarès de la 91e cérémonie des Oscars : Spider-Man décroche sa palme

Le palmarès de la 91e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dans la soirée de dimanche :

- Meilleur film : «Green Book: Sur les routes du sud».

- Meilleur réalisateur : Alfonso Cuaron («Roma»).

- Meilleure actrice dans un rôle principal : Olivia Colman («La Favorite»).

- Meilleur acteur dans un rôle principal : Rami Malek («Bohemian Rhapsody»).

- Meilleure actrice dans un second rôle : Regina King («Si Beale Street pouvait parler»).

- Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali («Green Book: Sur les routes du sud»).

- Meilleur film d'animation : «Spider-Man : New Generation». - Meilleur film étranger : «Roma».