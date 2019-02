Parution : Emulsion, de Kamel BENYAA réminiscences

C’est aux éditions Pixal que le dernier roman de Kamel Benyaa a été édité. L’auteur est originaire de la vallée de la Soummam. En quatrième de couverture, Benyaa dit «ressusciter l'histoire de la Basse Kabylie en 1871, occultée par l'Algérie indépendante et méconnue du grand public.» Il raconte la «tragédie vécue par ses ancêtres à la suite de l'échec de l'insurrection menée par Cheikh Ahaddad et EI-Mokrani».

L'auteur relève «les similitudes troublantes au sort réservé à la Commune de Paris et à la Kabylie. Les massacres commis des deux côtés de la Méditerranée, à la même période, sont ordonnés par le même pouvoir politique et exécutés par le même corps d'armée. Les révoltes contre ce pouvoir oppresseur, à Paris et en Kabylie, sont les deux faces d'une même pièce. Elles s'appellent Insurrection pour les Kabyles et Révolution pour tes Parisiens.»

Les deux personnages centraux de ce roman, Mouloud et Joseph, «sont victimes de sévices similaires infligés par leurs tortionnaires. Ils sont réunis inopinément dans la plaine de Bougie livrée aux mains du Pouvoir Civil triomphant. C'est l'histoire de deux particules chimiques agitées dans la grande émulsion de la colonisation. «La France n'a cessé de secouer la bouteille de la colonisation depuis 1830. Elle n'a obtenu qu'une émulsion. A chaque rémission du mouvement, les deux liquides se séparent et reprennent obstinément leur place naturelle. Une séparation parfaite des deux pays est conforme à une nature à laquelle on ne peut échapper. Défiant les lois de la biochimie, certaines gouttelettes de couleur rouge sang, rebelles et conflictuelles, se déclarent incompatibles avec leur liquide d'appartenance. Elles s'en détachent pour rejoindre le liquide opposé qu'elles considèrent comme leur milieu naturel».

R. C.



« Emulsion » de Kamel BENYAA aux éditions Pixal Communication, 288 pages, prix : 700 DA