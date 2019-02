Exposition « Partage », de Samia Boumerdaci, à la galerie Aïcha-Haddad : Ode à la nature et à l’esprit de l’Afrique

L’artiste peintre Samia Boumerdaci expose, à la galerie Aïcha-Haddad à Alger, une panoplie de ses toiles qui enchantent le cœur et qui apaisent l’âme. L’exposition, intitulée «Partage», se poursuit jusqu’au 7 mars prochain.

L’artiste partage avec beaucoup d’émotion son univers de couleurs écarlates. elle ouvre le cœur de son pinceau pour déclarer sa flamme à la beauté du monde, elle partage son amour pour la nature et renforce son ancrage culturel à la terre d’accueil.

A travers une dizaine de tableaux, faits en acrylique dans un style abstrait, Samia Boumerdaci emmène le visiteur de son exposition vers d’autres formes de la créativité visuelle. Elle utilise des couleurs tantôt vives pour faire l’ode de la nature, tantôt sombres pour évoquer le côté sombre de la nature, à l’exemple de la lune.

Et comme de coutume chez la plupart des artistes peintres, la nature étant un domaine sacré qui a toujours été une inépuisable source d’inspiration, Samia Boumerdaci consacre une dizaine de tableaux pour partager sa passion pour la nature à travers des œuvres comme «Aqua», «Floraison», «Printemps», «A travers ma vitre, les gouttes de pluie jouent avec la lumière», «Jasmin», «Polichinelle» ou encore «Pourpre».

L’artiste a insisté à consacrer deux tableaux intitulés «Esprit Mandella» pour dire toute sa fierté de faire partie du continent africain et de rappeler notre ancrage culturel dans le continent noir à travers des œuvres de qualité.

Kader Bentounès