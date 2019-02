Union interparlementaire arabe : Le Conseil de la Nation prend part à la réunion du Groupe juridique

Une délégation relevant du Conseil de la nation, prendra part dès aujourd’hui, à Amman (Jordanie) à la réunion de la commission du groupe juridique issue du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), organisée en collaboration avec la Chambre des députés jordaniens, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Les participants à cette réunion auront à examiner «le modèle-pilote de la loi arabe sur la lutte contre le terrorisme et les entités terroristes, outre le modèle-pilote de la loi arabe sur la femme et l'enfant». Membre à cette commission, le Conseil de la nation a, également, la qualité de membre du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe et les commissions ad hoc.