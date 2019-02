M. Bensalah s’entretient avec les responsables de plusieurs états et organismes : La situation dans la région arabe évoquée

M. Bensalah, s'est entretenu hier, en marge du premier Sommet avec les responsables de plusieurs Etats et organismes arabes et européens. M. Bensalah a eu des entretiens avec le président tunisien, Beji Caïd Essebssi sur «les relations bilatérales excellentes qui lient les deux pays et les voies et moyens de les hisser à des niveaux supérieurs au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères». Les deux parties ont également échangé les vues sur les points inscrits à l'ordre du jour du Sommet. Par ailleurs, M. Bensalah a eu un entretien avec le Premier ministre libanais, Saad Hariri, qui a été l'occasion d'un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun en plus de l'examen des relations entre les deux pays. Le président du Conseil de la nation a rencontré, en outre, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. Ils ont évoqué, aussi, les questions d'intérêt commun et les derniers développements dans la région arabe, dont la situation en Syrie et en Libye, outre les points inscrits à l'ordre du jour de ce Sommet. M. Bensalah s'est entretenu, par ailleurs, avec le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Les deux parties ont évoqué les principaux axes débattus par les dirigeants réunis lors de ce sommet et échangé les vues sur les questions d'intérêt commun.