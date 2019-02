Relance économique : De grandes réalisations

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a souligné, lors de sa visite au Niger, l'importance du «renforcement de la coopération et du partenariat» entre les deux pays dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué dimanche dernier un communiqué du ministère. Dans son intervention lors des festivités de la 14e édition du festival de l'Aïr qui a pour slogan «Tourisme et sécurité» célébré dans la région d'Iferouane dans la ville d'Agadès au Niger, le ministre a précisé que cette manifestation constituait «un cadre idoine pour renforcer les liens de fraternité et la cohésion entre les deux pays et les deux peuples frères», de par ses dimensions historiques, appelant à en faire «un festival international ou régional auquel adhèreront les différentes cultures et peuples de la région sahélo-africaine». Mettant l'accent sur «l'importance qu'accorde l'Algérie au renforcement des relations de coopération avec la République du Niger et les pays du Sahel», M. Benmessaoud a mis en exergue «le rôle du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans l'appui des initiatives de paix dans la région du Sahel et le continent africain». Dans ce cadre, le ministre a salué «l'institution par l'ONU de la journée du 16 mai de chaque année ‘‘Journée internationale du Vivre-ensemble en paix’’ sur proposition de l'Algérie, considérant que cela constitue une reconnaissance par la communauté internationale des efforts du Président de la République dans la consécration de la culture de la paix et de la réconciliation». Il a évoqué, par ailleurs, «les différents programmes de relance économique lancés par l'Algérie, lesquels ont permis d'accomplir de grandes réalisations dans différents domaines qui ont eu un impact positif aux plans économique et social», rappelant «l'importance de ces réalisations et leur impact direct sur le développement de la coopération et des échanges». Dans ce contexte M. Benmessaoud a rappelé «la route de l'Unité africaine, l'autoroute Est-Ouest, l'aéroport international d'Alger, le projet de construction du nouveau port du Centre et le réseau de liaison par fibre optique», affirmant que «l'Algérie a réalisé la plupart des Objectifs de développement durable de l'ONU avant l'expiration les délais impartis». Pour ce qui est du tourisme, le ministre a salué les grandes réalisations du secteur notamment en matière d'investissement, permettant ainsi d'enregistrer une hausse de 300% dans le parc hôtelier national», soulignant «l'attractivité de la destination Algérie, devenue un centre d'intérêt au niveau international». Concernant l'Artisanat, et durant sa visite au Salon de la production artisanale organisé en marge du festival, M. Benmessaoud a rappelé les grands pas franchis par l'Algérie dans ce domaine qui a contribué à la création de plus d'un million d’emplois permanents, soulignant à cet effet «la contribution du secteur du tourisme et de l'artisanat dans l'effort de développement du pays, en tant que secteur créateur de richesse et d'emploi par excellence». La visite du ministre du Tourisme et de l'Artisanat s’est poursuivie, hier, avec des rencontres de travail prévues dans la capitale Niamey. Le ministre présidera également la clôture de la Commission algéro-nigérienne qui sera couronnée par plusieurs nouvelles propositions actualisées dans le domaine de la coopération entre les deux pays en matière de tourisme et d'artisanat, selon le communiqué du ministère.