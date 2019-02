Propriété intellectuelle : Tirer pleinement profit des expériences mondiales

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, M. Kheireddine Medjoubi, a reçu, hier à Alger, le Directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie, M. Mohamed Salek Ould Mohamed Lemine Ahmed Athmane, ce bureau augurant de promouvoir la propriété intellectuelle en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon cette même source, M. Mohamed Salek Ould Mohamed Lemine Ahmed Athmane, qui a reçu les lettres de cabinet l'accréditant au poste de directeur du bureau d'Alger de l'OMPI, a été accompagné, lors de cette entrevue, par son collègue coordinateur résident du système des Nations unies, M. Eric Overvest. Lors de la rencontre à laquelle ont assisté des cadres des ministères de l'Industrie et des Mines, des Affaires étrangères et de la Culture, ainsi que le DG de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines a rappelé que l'aboutissement de ce projet va renforcer davantage la relation de coopération déjà forte avec l'OMPI, et permettra de promouvoir la propriété intellectuelle en Algérie et dans les pays de la région, afin d'en faire un véritable levier de développement des entreprises et de tirer pleinement profit des systèmes mondiaux de la propriété intellectuelle. M. Medjoubi a également mis l'accent sur la nécessité de poursuivre la coopération avec l'OMPI dans les différents domaines, tels que le transfert de technologie, la propriété intellectuelle (PI) , notamment le réseau des Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI), installés au niveau des universités, entreprises et centres de recherche, le bureau de transfert de technologie, expérience-pilote dédiée au secteur des TIC, le projet de création de l'académie de la PI en Algérie et la stratégie de la propriété intellectuelle.

Le bureau d'Alger, qui s'inscrit en totale cohérence avec la politique de l'OMPI, est le 6e bureau au monde après ceux du Brésil, de la Chine, de la Russie, du Japon et de Singapour, viendra renforcer le réseau des bureaux extérieurs de cette organisation internationale, a ajouté la même source. M. Medjoubi a réitéré tout l'engagement du ministère de l'Industrie et des Mines, pour accompagner M. Mohamed Salek Ould Mohamed Lemine Ahmed Athmane dans sa mission, pour laquelle il a été investi en tant que directeur du bureau d'Alger. De son côté, continue la même source, M. Mohamed Salek a exprimé sa joie de pouvoir servir l'OMPI et l'Algérie, à partir de cette mission qu'il est prêt à assumer avec la rigueur qu'il faut, tout en adressant ses remerciements au gouvernement algérien, pour les efforts déployés pour mettre à la disposition de l'OMPI un siège opérationnel dans des délais record et qui répond aux exigences de confort et de sécurité de l'ONU. Il a également souligné que l'attribution de ce bureau à l'Algérie vient comme une récompense au pays, pour les actions qu'il a toujours accomplies en faveur de la coopération en Afrique et avec l'OMPI. Selon le texte du communiqué, il a également déclaré qu'il ne ménagera aucun effort, pour accompagner l'Algérie dans sa politique d'innovation et de ses progrès scientifiques et techniques qui représentent une opportunité de développement et de création de richesse, dans la mesure où la connaissance et le patrimoine immatériel représentent aussi une source de richesse, au même titre que les ressources naturelles. Il a conclu ses propos en promettant de faire de ce bureau et de l'Algérie, une vraie plateforme de l'innovation et de recherches et développement, qui aura même un rayonnement régional, a souligné la même source.

À l'issue de la rencontre, le Secrétaire général du ministère et ses hôtes ont effectué une visite d'inspection au siège de l'OMPI en Algérie, situé à Hydra (Alger), a conclu le communiqué.