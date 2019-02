Habitat précaire à Alger : Vers une éradication totale

Les services de la wilaya d’Alger s'attellent à la préparation de la 25e opération de relogement, qui sera annoncée prochainement, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relogement décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue d’éradiquer définitivement les habitations précaires, dont les bidonvilles.

C’est ce qu’a annoncé le wali d’Alger, qui s’est exprimé, avant-hier, lors de la cérémonie de remise de clé aux 3.885 bénéficiaires de logements, toutes formules confondues. Abdelkader Zoukh a indiqué, à cette occasion, que des milliers de familles issues des bidonvilles, d'habitations précaires, d'immeubles menaçant ruine et des caves avaient bénéficié de logements décents, depuis le lancement de l'opération, en juin 2014. Aussi, il fera part de 30.000 logements, toutes formules confondues, qui actuellement sont en cours de réalisation dans la capitale et qui seront distribués progressivement, ainsi que du contrôle et du transfert de pas moins de 1.470 dossiers de demandeurs de logement vers le fichier national du logement, lesquels ont permis le contrôle positif de 83 cas.

En outre, le wali d’Alger s’est félicité de la qualité des matériaux de construction utilisés dans la réalisation des logements en Algérie, de fabrication locale à 100%, et révélé que le foncier récupéré par les services de la wilaya depuis le lancement de l'opération de relogement s’élève à plus de 520 hectares. «Ces assiettes seront consacrées à la réalisation de plusieurs projets relevant de différents secteurs», a-t-il fait savoir. De son côté, le wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga a indiqué que l'opération, qui a eu lieu au niveau de la cité des 599-Logements, et faisant partie du nouveau pôle d'habitation qui comprend 2.410 logements, dans la commune d’Ouled Fayet, avait concerné 499 familles qui résidaient dans différents quartiers, à l'instar du bidonville «Touri-Hamida» et autres sites réservés au projet de réalisation d'une route publique au Petit Staouéli (Dély Ibrahim), ainsi que d'autres points noirs dans la communes de Chéraga et d'Ouled Fayet, parmi un quota dont a bénéficié la circonscription administrative de Chéraga, au titre de la 3e et dernière phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger.

Il convient de rappeler à la fin que lors de cette cérémonie, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a déclaré qu’il veillera avec «attention» à ce que ces habitations soient dotées de tous les équipements nécessaires, et rappelé que ces opérations d’attribution s’inscrivent dans le cadre du programme du Président Bouteflika. Temmar a mis à profit cette opportunité pour annoncer que pas moins de 200.000 logements seront livrés en 2019, dont 13.000 au profit de la wilaya d’Alger. «En 2018, pas moins de 295.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à travers le territoire national», a-t-il confié. Sami Kaïdi