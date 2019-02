Formation professionnelle : 5.979 nouveaux stagiaires à Béjaïa

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Béjaïa compte 32 établissements, dont deux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP), 26 centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et quatre annexes avec une capacité pédagogique de 8.350 stagiaires, dont 1.460 bénéficiant de l’internat et 3.440 de la demi-pension. L’encadrement est de 554 formateurs avec 286 équipes pédagogiques. Le nombre de spécialités en mode résidentiel est de 82 spécialités réparties en 15 branches professionnelles avec 219 sections et 179 spécialités en mode apprentissage réparties en 20 branches professionnelles. Le nombre de spécialités offertes pour la rentrée de février 2019 est de 138.

Ainsi, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel compte un effectif de 20.804 stagiaires dont 6.169 nouveaux stagiaires inscrits pour la session de février 2019 inclus dans les différents modes et dispositifs de formation. La formation résidentielle compte 3.345 stagiaires dont 798 nouveaux, la formation par apprentissage englobe 9.462 apprentis dont 1.592 nouveaux. La formation passerelle compte 231 stagiaires dont 193 nouveaux. La formation qualifiante en milieu rural est de 64 stagiaires dont 32 nouveaux.

La formation conventionnée représente 2.491 stagiaires dont 1.333 nouveaux et la formation continue avec 1.280 stagiaires dont 190 nouveaux. Par ailleurs, pour la rentrée de février, le secteur a inscrit 1.356 stagiaires pour les cours du soir qualifiants, 52 stagiaires en formation qualifiante initiale, 623 femmes au foyer. A cet effet, Mme Menzou, directrice de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya a souligné que des efforts louables ont été déployés pour permettre la création de nouvelles spécialités et ce, en fonction des besoins et des spécificités de la wilaya. «Pour cette rentrée professionnelle, nous avons lancé 11 nouvelles sections en cultures maraîchères, en spécialité pépinières, en aide technique spécialisée en bibliothèque, en hôtellerie-restauration option art de la table et du service, en modélisme pour les formations en mode résidentiel et des spécialités en technicien restauration du patrimoine bâti, en propreté option collecte et tris des déchets et entretien des réseaux en réparation et installation des équipements et télécommunications, en installation et réseau Télécom et en transformation de plastique pour les formation en mode apprentissage», a-t-elle précisé.

Ainsi, pour une meilleure intégration professionnelle des stagiaires, des formations qualifiantes, suite à des conventions-cadres signées entre la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Bejaia et la direction de l’administration locale pour des formations en énergies renouvelables et d’agents de cuisine des collectivités ainsi qu’avec le CNAC en maçonnerie et coffrage peinture et plâtrerie ainsi qu’avec la Direction du tourisme et la Direction des services agricoles.

Mustapha Laouer