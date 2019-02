Mme Benghabrit : « consacrer le dialogue »

L'Intersyndicale de l'éducation a décidé de maintenir la grève prévue pour aujourd’hui et demain. L’Intersyndicale déplore le blocage du dialogue avec la tutelle. Pourtant, la ministre de l’Education, Mme Nouria Benghabrit, avait affiché sa disponibilité au dialogue avec tous les partenaires sociaux. S’exprimant récemment, lors d’une réunion avec les directeurs de l’éducation nationale des wilayas et les représentants des partenaires sociaux, Mme Benghabrit a expliqué qu’une réunion était prévue avec l’Union nationale des travailleurs de l’éducation et de la formation (UNPEF), mais que ce syndicat a proposé son report, affirmant sa disposition au dialogue, d’autant, a-t-elle ajouté, que «les préoccupations des enseignants et des employés sont au cœur des priorités du secteur».

Mme Benghabrit a réitéré son engagement à consacrer le dialogue et la concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires sociaux pour la résolution des problèmes posés et la préservation de la stabilité du secteur. Pour elle, la consécration de la culture du dialogue avec tous les acteurs «est à même de créer un climat de confiance et de sérénité, surtout avec les voix qui s’élèvent, une nouvelle fois, pour hypothéquer la stabilité du secteur et de la scolarité des élèves». Elle a rappelé «les efforts et les investissements mobilisés par l’État pour garantir la stabilité», et a affirmé que ces efforts «n’ont jamais cessé d’inclure le secteur, en dépit de la conjoncture difficile et de la situation financière particulière» du pays.

Aussi, a-t-elle appelé «à faire montre de vigilance et de sens de responsabilité et à déployer davantage d’efforts au service du pays et des élèves pour la concrétisation des principes sous-tendant la stratégie du secteur, à savoir, l’équité, la qualité et la transparence, et ce, afin de préserver la stabilité du pays». En outre, la ministre a fait état de la régularisation, en collaboration avec la Direction générale de le Fonction publique, de 119.468 dossiers relatifs aux personnels du secteur, relevant, dans ce sens, «des dysfonctionnements» en matière de traitement de dossiers au niveau de 22 directions de wilaya de l’Éducation ou d’autres services concernés.

Concernant «les cas en instance», la ministre de l’Éducation a précisé que les dossiers seront étudiés «au cas par cas, et tranchés en temps opportun». Pour rappel, «les rencontres bilatérales qui ont eu lieu entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST), le Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), le Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE), le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Education (Cnapeste) et le Conseil des lycées d'Algérie (CLA), ont été clôturées samedi dernier ».

Les rencontres ont porté, selon la ministre, sur les «préoccupations soulevées, l'enrichissement des projets de procès de réunion élaborés à la suite de la grève du 21 janvier dernier, l'examen de certaines observations et points et la formulation de plusieurs propositions», ajoutant que ces «procès seront signés au cours de cette semaine».

Salima Ettouahria