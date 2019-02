Cités universitaires : de meilleures conditions de sécurité

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte renforcer les dispositifs de sécurité dans les cités universitaires par l’installation de plus de 200 caméras de surveillance au niveau de différentes résidences universitaires.

Les dépassements constatés au niveau de certaines cités U ont poussé en effet la tutelle à réagir. Ainsi, le premier responsable du secteur a décidé de l’installation d’une cellule de crise qui aura pour tâche de dépêcher des commissions d’enquête au sein des résidences universitaires qui ont connu des incidents, comme le meurtre d’un étudiant à la faculté de médecine d’Alger au niveau de la cité Taleb-Abderrahmane 2 de Ben Aknoun (Alger), ou encore les événements enregistrés au niveau de deux autres cités de Tébessa et Annaba.

Les responsables du département de Hadjar ont signalé le fait que les dispositifs de sécurité au niveau des résidences ne sont pas mis à jour, notamment les dispositifs techniques de surveillance et de contrôle. Les directeurs des résidences universitaires n’ont pas fait le nécessaire pour pallier ces insuffisances, constate-t-on avec amertume.

Pour réhabiliter les résidences, le ministère a instruit les sociétés chargées de la sécurité d’engager les agents les «plus compétents» pour sécuriser les périmètres des résidences universitaires en vue de «garantir» les «meilleures» conditions de sécurité pour les étudiants et résidents. Dans le même contexte, les enquêtes menées par les services du ministère de l’Enseignement supérieur ont révélé que des dizaines d’étrangers ont élu domicile dans plusieurs résidences sans aucun droit. Plusieurs personnes ont été évincées, parmi eux d’anciens étudiants qui ont fini leurs études depuis plusieurs années. Il est, par ailleurs, indiqué qu’il est presque impossible de contrôler toutes des cités U, du fait du nombre des étudiants et des familles qui résident dans certaines d’entre elles. À cet effet, la tutelle entend régler ce problème en demandant au ministère de l’Habitat de reloger ces familles en dehors des résidences universitaires.

Parmi les mesures de précaution prises par le département de Hadjar, il est exigé dorénavant des résidents accueillant des étrangers de remplir un formulaire contenant les coordonnées de la personne concernée ainsi que la conservation, dans les postes de contrôle, des pièces d’identité de tous les visiteurs qui ne résident pas dans ces cités. Il est question également de la nécessité de respecter les instructions et de la mobilisation de tous les moyens susceptibles de garantir la sécurité des étudiants résidents.

Le ministre a appelé dans ce sens les directeurs à instruire les agents chargés de la sécurité des résidences pour qu’ils respectent «rigoureusement» les procédures d’inscription de l’ensemble des visiteurs comme il est d’usage dans les administrations et les établissements, tout en dotant ces cités de caméras de surveillance.

Les directeurs des résidences universitaires sont dans l’obligation de renforcer les mesures préventives afin d’assurer davantage de sécurité aux étudiants au sein des résidences universitaires.

Il est à rappeler que les capacités en matière d’hébergement dans les résidences universitaires d’Algérie dépassent les 10.000 lits, alors que le nombre des résidents dans les cités U s’élève à quelque 6.000 étudiants.

Tahar Kaidi