Enseignement supérieur - coopération algéro-russe : Renforcer les relations bilatérales

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a examiné, dimanche à Alger, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien au siège du ministère, «les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, de même qu'elles ont examiné les moyens de les renforcer davantage par l'envoi de délégations d'experts et de formateurs dans les différentes filières qui enregistrent des déficits en encadrement», souligne la même source.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur de Russie à Alger ont évoqué également la possibilité de renforcer les relations bilatérales par «la signature de conventions et d'accords entre les différents établissements universitaires des deux pays, l'augmentation du nombre des bourses d'études octroyé au profit des étudiants algériens, la participation d'enseignants de rang magistral à des colloques et séminaires qu'organisent les différentes universités, ainsi que la possibilité d'envisager des projets communs en matière de recherche scientifique».

Au cours de cette audience, les deux parties ont également «manifesté leur souhait d'approfondir leur coopération par l'envoi de professeurs de rang magistral spécialisés dans les disciplines de langues et de civilisation russe où des départements de formation supérieure existent au sein des universités d'Alger 2 et d'Oran 2», ajoute-t-on. Selon la même source, «un tel encadrement pourrait certainement contribuer au renforcement du corps professoral de ces universités qui accuse un important déficit».

Par ailleurs, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a abordé avec le ministre d'autres questions relatives notamment à la mobilité des doctorants, les échanges d'expérience, du savoir ainsi que les acquis dans les domaines des sciences et technologies entre les différents centres de recherche des deux pays, et la participation aux olympiades de mathématiques, de chimie et physique qu'organise périodiquement l'université Rudn de la Fédération de Russie.

Lors de cette rencontre, le président de l'université RUDN de l'amitié des peuples a fait un exposé sur les possibilités de formation qu'offre cette grande et célèbre université de la Fédération de Russie au profit des étudiants venant de 155 pays du monde et qui fêtera ses 60 ans d'existence en 2020.