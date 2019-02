Air Algérie : Acquisition prochaine de neuf avions pour 2,2 milliards de dollars

Offrir un service de qualité tout en proposant un professionnalisme digne des grandes compagnies aériennes, c’est ce qu’attèle à réaliser Air Algérie à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour essayer, un tant soit peu, répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Pour ce faire, en sus de la formation de la ressource humaine, cheval de bataille de la compagnie, un programme de renouvellement de sa flotte vieillissante a été mis en place, selon le site d’information «fildalgerie.com»

Selon la même source, Air Algérie s’apprête à lancer, dans les prochaines jours, son appel d’offre international pour l’acquisition de 9 appareils après avoir obtenu le feu vert du gouvernement et une ligne de crédit du Fond National de l’Investissement.

Sur la vingtaine d’appareils nécessaires au renouvellement, à court terme, Air Algérie aura pour un premier temps la possibilité d’acquérir 9 appareils dont 2 avions cargo pour le fret et le reste, se compose d’avions destinés au long et court courrier. La faiblesse de ses résultats et l’importance de son taux d’endettement ne permettant pas à Air Algérie de boucler les acquisitions avec un concours bancaire classique. La compagnie s’est tournée du coup vers le gouvernement qui, après plus de deux ans, a partiellement satisfait son plan de développement, explique la même source.

D’un montant compris entre 2,2 et 2,5 milliards de dollars, le crédit du FNI est assorti « d’excellentes » conditions : faible taux d’intérêt et remboursement étalé sur 20 ans. Il servira en grande partie à l’acquisition d’un premier lot d’appareils composé de 4 avions de ligne court/moyen-courrier, 3 long courriers ainsi que 2 avions cargo.

Avec le retrait des 3 Boeing 767-200 après 28 ans de service, et le souhait d’en retirer 4 ATR 72-500 qui volent depuis 16 ans, Air Algérie pourrait opter pour le maintien de l’harmonisation de sa flotte.

Pour le court/moyen-courrier, la compagnie aérienne pourrait jeter son dévolu sur l’ATR 72-600 qui fait déjà partie de sa flotte et affiche un prix catalogue de 25 millions de dollars.

Pour long courrier, Air Algérie a déjà montré de l’intérêt pour le nouveau Boeing 789 Dreamliner, dont le prix catalogue avoisine les 270 millions de dollars. Il sera en concurrence avec l’A330 d’Airbus dont Air Algérie en possède 8. Le prix catalogue de l’Airbus varie entre 238 millions (A330-200), 259 millions (A330-800 neo) et 296 millions de dollars pour l’A300-900 neo.

Pour les 2 avions cargo, Air Algérie pourrait choisir le Boeing 737-800, dont un appareil est déjà exploité dans un segment où la croissance est exponentielle avec la hausse des exportations hors hydrocarbures, notamment les produits agricoles frais.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la compagnie nationale a transporté durant l’exercice dernier un peu plus de 6,5 millions de passagers, ce qui représente une progression de 3,2% comparativement à l’année 2017 au cours de laquelle Air Algérie a transporté quelques 6,3 millions. Aussi, son chiffre d’affaire de 2017 s’élève à 9,1 milliards de dinars, soit 764 millions de dollars US.

Mohamed Mendaci