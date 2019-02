Industrie : Renforcer les capacités locales

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Roumanie, conduite par le président de cet organisme, Mihai Daraban, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les possibilités de coopération entre l'Algérie et la Roumanie, notamment dans les secteurs industriel et minier. À cet effet, M. Yousfi a exprimé le souhait de l'Algérie de bénéficier de l'expérience roumaine dans différents domaines, comme la chimie, les mines et la sous-traitance automobile. Pour le ministre, la Roumanie «possède un savoir-faire et une expérience avérés dans ces secteurs qui peuvent aider l'Algérie à développer ces créneaux». De son côté, M. Daraban a affiché l'intérêt des entreprises roumaines pour le marché algérien, tout en affichant la disponibilité des entreprises adhérentes à sa chambre à collaborer avec les entreprises algériennes dans ces secteurs, note le ministère.

Les deux parties ont ainsi convenu d'organiser des rencontres d'affaires périodiques afin d'examiner les opportunités de partenariat entre les opérateurs algériens et leurs homologues roumains. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi, a reçu hier une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), indique un communiqué du ministère. Les deux parties se sont entretenues sur les conditions à mettre en œuvre, pour instaurer une coopération technique durable et efficace entre l'Algérie et le Japon, à même de renforcer les capacités de l'industrie nationale, dans un contexte marqué par la volonté de l'Algérie à diversifier son industrie et le développement de ses performances.