Partenariat avec la Mauritanie : Une visite d’hommes d’affaires pour bientôt

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu, dimanche à Alger, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie, Ahmed Baba Ould Eleye, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, et en présence de l'ambassadeur mauritanien à Alger, Boullah Ould Mogueya. Les deux parties ont examiné les moyens de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, indique un communiqué du ministère du Commerce. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de M. Baba Ould Eleye en Algérie, du 23 au 26 février, précise la même source. Elle intervient également, «à l'issue du succès» de la foire des produits algériens abritée par la capitale mauritanienne Nouakchott, en octobre dernier, ainsi que dans le cadre du renforcement des consultations qu'entreprennent les opérateurs économiques des deux pays à l'effet de trouver de nouvelles perspectives pour la commercialisation des produits algériens vers la Mauritanie et les marchés voisins, et ce à travers la poursuite de la coordination entre toutes les instances pour la mise en place des voies et moyens de renforcer le partenariat commercial entre les deux pays. Les opérateurs économiques des deux pays visent à atteindre d'autres partenariats, outre les conventions signées auparavant, lesquelles ont permis le passage de plusieurs caravanes de produits algériens durant le mois passé, via le poste frontalier terrestre à Tindouf, avec encadrement du ministère du Commerce, ajoute le communiqué. La visite d'une délégation des opérateurs mauritaniens, ayant participé dimanche à Alger au forum d'affaires Algérie-Mauritanie, s'inscrit dans le cadre de l'intensification des visites en vue de tirer profit de l'expérience algérienne dans différents domaines, d'autant que «le consommateur mauritanien est satisfait de la bonne qualité des produits algériens». Une visite similaire d'hommes d'affaires algériens en Mauritanie est prévue durant les prochains jours, pour la concrétisation des projets de partenariat, aussi bien dans le secteur public que privé.