Energies renouvelables : L’offre allemande en débat

Une rencontre débat sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans l’industrie et l’agriculture a été organisée, hier à l’hôtel Holiday Inn, Alger, par la Chambre de commerce algéro-allemande Ahk-Algérie.

S’exprimant, à cette occasion, Fatma-Zohra Mostefaoui, vice-présidente de l’AHK, a souligné qu’«aujourd’hui, on doit à tout prix basculer progressivement vers les énergies renouvelables et de trouver une alternative aux hydrocarbures». «L’Algérie est un pays qui recèle d’énormes potentialités qui lui permettront, sans nul doute, de développer davantage les énergies propres», dit-elle. Et d’ajouter : «La présence d’importantes entreprises algériennes est un signal fort de l’importance accordée à ce secteur porteur pour l’économie.» Mme Mostefaoui a estimé que «la réglementation est en train de basculer et les Chambres de commerce et les institutions ont touché du doigt l’importance d’accompagner les opérateurs et les encourager à orienter leurs investissements progressivement vers le domaine des énergies renouvelables». S’agissant de l’investissement des entreprises allemandes en Algérie, elle a souligné que «les entreprises allemandes, qui sont des précurseurs dans ce domaine, sont là pour le transfert du savoir-faire et l’accompagnement des entreprises algériennes». En réponse à une question de savoir s’il y a des problèmes qui peuvent constituer un frein pour les entreprises allemandes à investir dans ce domaine, elle a précisé que «nos textes sont contradictoires, et le coût des énergies renouvelables reste relativement cher». De son côté, Samir Boukhediche, directeur général adjoint de l’AHK, a souligné que «les Allemands voient que le marché algérien est un marché propice, où les chances d’affaires sont importantes et réelles». Il a ajouté qu’«il y a beaucoup de choses à faire entre les entreprises algériennes et leurs homologues allemandes». Évoquant le cadre juridique, il a insisté sur la nécessité qu’il soit propice, pour permettre la réalisation de ces investissements. Cette conférence a pour objectif d’informer les PME allemandes sur les opportunités du marché algérien dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que de les soutenir pour entrer en contact avec des partenaires potentiels, et leur faciliter l’accès au marché local.

Les six entreprises de la délégation sont principalement des fabricants de panneaux photovoltaïques, de moteurs à gaz et de groupes électrogènes (hybrides et insulaires), d’équipements de mesure pour l’industrie éolienne et solaire, ainsi que des produits LED pour les éclairages publics.

Makhlouf Ait Ziane