Nouvelles d'Oran, Jeux Méditerranéens de 2021 : 150 hôtels en construction

Page animée par Amel Saher

Dans le cadre des préparatifs des jeux Méditerranéens, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, accompagné d’une forte délégation locale, a inauguré, jeudi dernier, un nouvel hôtel de haut standing, «Vendome Khaled».

Ce nouvel établissement composé de 134 chambres, est situé au grand boulevard des Lions dans la commune de Bir El Djir, prés de 4e boulevard périphérique. Prenant la parole à cette occasion, le wali d’Oran, a indiqué que le parc hôtelier de la wilaya d’Oran va être renforcé de 25.000 lits au courant des deux prochaines années, ce qui va porter ce nombre à 50.000 unités, a-t-il précisé.

Il a révélé, aussi, que la wilaya a enregistré le lancement de 150 projets de constructions d’hôtels qui devront être réceptionnés progressivement d’ici l’année de 2021. Selon le même responsable, les structures qui seront réceptionnées répondent aux normes internationales ce qui va faire d’Oran» un vrai pôle touristique et attractif des investissements nationaux et «étrangers». dans ce même registre, il est prévu la réception l’été prochain d’un village touristique dans la localité de Kristel qui dispose LE plus grand parc aquatique du pays, en plus de 700 nouveaux lits.

Ces nouveaux établissements s’ajouteront aux 9 réceptionnés l’année dernière à la faveur de l’ouverture de la saison estivale répartis sur trois catégories, 5, 4 et 3 étoiles et totalisent une capacité d’accueil de 703 nouveaux lits la capacité d’accueil. Les nouvelles infrastructures en construction doteront le parc hôtelier d’Oran de 15.000 lits. Selon la même source locale, d’autres hôtels seront livrés avant la fin de l’année en cours, et une majorité des projets restants devra être opérationnelle à l’approche de l’ouverture de Jeux Méditerranéens de 2021. Dans cette même perspective, Oran devra réceptionner son premier village-club touristique d’ici 60 mois.

Il s’agit de Kristel Club. Le projet est en cours de construction sur une superficie de 10 ha, en contrebas de la montagne des Lions à l’est de la wilaya. Il comprend la réalisation de deux hôtels 5 et 4 étoiles pour 550 chambres, des bungalows, un aquarium, des espaces verts et de détente et une marina pour accueillir des dizaines de bateaux, un centre de thalassothérapie et d’autres équipements de haut standing. Les gros œuvres ont été confiés à une entreprise chinoise, et les travaux d’aménagement et de finition devront être assurés par des Espagnols. En matière d’hôtellerie, la wilaya d’Oran dispose d’une capacité d’accueil estimée actuellement à 15.000 lits, et celle-ci devra passer à près de 26.000 l’année prochaine. Les projets lancés dans le secteur qui seront réceptionnés dans les deux années à venir devront générer près de 10.000 postes d’emploi, avait révélé l’ex-ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors d’une visite de travail. En outre, une École supérieure d’hôtellerie et de tourisme, lancée par la Société d’investissement hôtelier (SIH) a été réceptionné en octobre 2018, mais pas encore inauguré officiellement. Cet établissement est le deuxième du genre appartenant à cette société publique, après celui d’Aïn Bénian, et il disposera de 160 places pédagogiques et autres structures. Cette école devra assurer une formation d’excellence pour les futurs managers et cadres dirigeants du secteur. Elle est située à proximité du centre des Conventions d’Oran (CCO).

L’autre projet s’inscrivant dans la stratégie du développement du secteur est l’Institut supérieur régional des métiers d'hôtellerie et de tourisme, lancé à Cap Falcon, et qui devra être réceptionné dans un an, selon les responsables locaux.

La future institution est placée sous la tutelle du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, et elle est dédiée à la formation des techniciens supérieurs et à la prise en charge de toutes les manifestations pédagogiques concernant la filière d'hôtellerie.

--------------------------

Misserghine

Aménagement urbain

Les services de la commune de Misserghine viennent de lancer un nombre d’opérations de développement local, pour lesquels une enveloppe financière de 70 millons de DA, a été allouée. Cette dernière est destinée à financer, entre autres, d’importants travaux d’aménagement urbain et le raccordement de plusieurs quartiers aux réseaux divers. La commune a, aussi, dégagé un budget de 30 millions de DA pour l’entretien du réseau d’éclairage public et 20 millions de DA, pour le revêtement et la réfection des routes. La commune de Misserghine a bénéficié de ces enveloppes dans le cadre du programme sectoriel.

--------------------------

Erigées sur des surfaces forestières

Des constructions illicites démolies

Les opérations de lutte contre les constructions illicites se poursuivent à Oran. Cette semaine, ce sont des constructions érigées illégalement sur des surfaces appartenant au domaine forestier dans les hauteurs des planteurs qui ont été démolies.

Ceci intervient quelques semaines après l’opération de démolition d’une vingtaine de carcasses et six habitations achevées érigées sur des terres agricoles et des canalisations d’eau potable, dans la localité St Clotilde relevant de la commune de Mers El Kébir. Auparavant, une action similaire a ciblé 22 constructions dans la commune d’El Ançor. Il convient de rappeler que les services de la wilaya avaient lancé, la fin de l’année dernière, une grande opération de démolition de 69 habitations précaires (fondations et constructions achevées et non achevée) érigées sur les hauteurs de la localité de Hessian Toual dans la commune de Benfriha. En plus des 69 constructions illicites, cette opération a touché, dans une première phase, 63 fondations dont les propriétaires ne possèdent aucun document officiel attestant de leur droit sur ces parcelles de terrain appartenant au domaine public.

Les services de la wilaya ont ainsi déposé une plainte contre les personnes qu’ils accusent d’être derrière ces spéculations foncières. Une autre opération a été menée par les même services ayant ciblé 26 constructions illicites édifiées sur des terres agricoles, situées au niveau de la ferme agricole Khemist 9 relevant du secteur urbain de haï Bouamama à l’ouest de la ville d’Oran, ont été érigées en violation de la loi, avait indiqué la cellule de communication du cabinet du wali d’Oran. Avec l’aide des citoyens les services de sécurité ont réussi à mettre hors état de nuire ce réseau spécialisé dans l’escroquerie dont les membres ont présentés devant la justice, a ajouté la cellule de communication.

--------------------------

Chambre de commerce

Des hommes d’affaires américains en visite



Une délégation composée de chefs d'entreprises américains a effectué une visite à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) où elle a été reçue par son président Chérif Karim.

Les hommes d’affaires américains qui ont représenté différents secteurs d'activité (Entreprise de certification et de formation, vente de matériel informatique, merchandising des grandes surfaces, diverses sociétés) étaient accompagnés de représentants du ministère du commerce.

Lors cette rencontre, les opérateurs algériens et leurs homologues américains ont abordés les différentes opportunités d’investissement et de coopération entre les deux pays dans le domaine économique à la lumière des mesures incitatives engagées par le gouvernement en vue d’encourager d’initiative privée et le partenariat avec les chefs d’entreprises étrangers.

Dans la meme optique, les responsable de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie ont accueilli une délégation hollandaise, composée de l’adjoint de l’Ambassadeur des Pays-Bas, Daniel Stork et du responsable des affaires économiques et commerciales, Lamine Sadjil, avec lesquels ont étudié les différentes possibilités d’ouverture d’une école de dragage dont ils sont prêts à financer la moitié, selon un communiqué de la CCIO.

L’on croit savoir, à ce propos, que cette délégation a émit le souhait d’accompagner les jeunes investisseurs dans la création de leurs entreprises.

--------------------------

Association Santé Sidi El-Houari

L’école de la deuxième chance



L’association Santé Sidi El Houari (SDH) organise du 23 au 28 une formation de formateurs des structures de formation décentralisées des six associations partenaires, dans le cadre du projet «FORSA, l’apprentissage professionnel, école de la deuxième chance», a-t-on appris d’une source autorisée.

Le projet, souligne la même référence, est soutenu par l’Union européenne et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans le cadre du programme Appui à l’adéquation-formation-emploi-qualification (AFEQ). Cette formation est destinée au 12 formateurs des six associations partenaires dans six autres wilayas du pays. Il s’agit de, Nedjma pour l’épanouissement de la jeunesse et de l’enfance de Sidi Ben Adda (Ain Temouchent), El Mouahidia de sauvegarde du patrimoine Culturel, Historique et Touristique de Nedroma (Tlemcen), Tesnime de Boussemghoun (El Bayadh), Ifrindzaz-Aourir pour l’action culturelle de Ifigha (Tizi Ouzou), les Sables d’Or des arts culturels (Timimoun) et enfin El Kssar pour la culture (Ouargla).

La formation est assurée par l’école chantier SDH ( agréée par le ministère de la formation professionnelle depuis janvier 2011) et présente des capacités annuelles de formation de 80 places dans les métiers de la maçonnerie ancienne, taille de pierre, charpente et menuiserie, forge et ferronnerie, électricité et plomberie sanitaire, couture et habillage d’intérieur. Au programme de cette formation des modules liés à l’histoire de la ville, le lien entre la ville et l’ouvrage pédagogique, l’organisation de chantier, le concept chantier école et école chantier, le public cible et la psychopédagogie. Une période d’immersion «stage pratique» au sein de l’école chantier SDH est prévue durant les deux derniers jours du programme, a-t-on ajouté.