Ouargla : Ancrer la culture des soldes

Sensibiliser et promouvoir l’activité commerciale et préserver le pouvoir d’achat des ménages en adoptant la culture des soldes à Ouargla, voilà le nouvel objectif du secteur, signalent mardi des cadres de la Direction locale du Commerce. Cette démarche inédite consiste à mettre en avant les avantages de la vente en soldes, permettant ainsi de donner une véritable opportunité aux commerçants de la wilaya de dynamiser leurs activités commerciales et d’offrir aux consommateurs la chance de bénéficier de produits de bonne qualité à des prix réduits, a souligné Laïd Rouabah. M. Rouabah a annoncé qu’il est « indispensable » de demander une autorisation auprès de la direction du Commerce pour pouvoir pratiquer cette vente, révélant au passage que trois autorisations

« seulement » ont été accordées au profit d’opérateurs économiques dans la wilaya afin de participer à l’opération de vente en soldes retenue dans le cadre de la saison hivernale 2019.Il s’agit de deux magasins de vêtements ainsi qu’une papeterie, a-t-il dit. Pour faire face à l’arnaque et à tout dépassement de la part des commerçants, les agents de la répression des fraudes relevant de la direction du Commerce sont mobilisés pour multiplier les contrôles, ajoute M. Rouabah, précisant que des peines sont applicables à l’encontre des commerçants contrevenant au règlement en vigueur, notamment ceux qui proposent des réductions sans l’obtention préalable de l’autorisation, sachant que l’opération de vente en soldes a été fixée par arrêté du wali, en application des dispositions du décret exécutif numéro 06-215 du 18 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage, signale-t-on. Approchés par l’APS, de nombreux clients ont affiché leur profond regret à l’égard de pratiques frauduleuses de certains commerçants, surtout des magasins de vêtements.

La plupart de ces magasins proposent des taux de réduction et de remise sur les articles sur les produits fausses, juste pour attirer la clientèle et écouler d’autres marchandises plus chères, indique-t-on.

