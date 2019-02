Sites de vente en ligne : De plus en plus sollicités

Cette pratique de l’achat sur Internet est devenue ordinaire. À chacun sa manière de faire ses emplettes : de sa chambre ou de la cuisine, devant son ordinateur ou depuis un smartphone, seul ou en famille, entre amis, chacun chez soi mais réunis par le téléphone ou même pendant les heures de bureau…

La vague du commerce électronique, qui a commencé à déferler depuis quelques années, a ainsi balayé les habitudes des consommateurs de tous âges. « L’e-commerce a apporté un sentiment de pouvoir et de liberté aux internautes», explique Nadir, ingénieur en informatique. Et de poursuivre : « Un simple clic leur ouvre de manière immédiate les réserves entières de millions de magasins à travers la planète et cela 7 jours/7», explique-t-il. Cette liberté, cette quasi-exhaustivité des choix que l’on ne retrouve pas dans un magasin physique – ainsi que le gain de temps qui en résulte – sont souvent cités comme une « révolution» par les acheteurs, heureux d’échapper ainsi, par exemple, aux longues attentes dans les boutiques et les embouteillages. « Avec deux enfants et un travail aux horaires extensibles, je ne sais pas comment je pourrais faire sans le commerce électronique », se félicite Zahra, enseignante dans un lycée à Belcourt et dit réserver presque uniquement ses moments de shopping dans les magasins du quartier pour certains achats.



Au grand bonheur des personnes handicapées



Le consommateur algérien s’intéresse de plus en plus à ce nouveau mode de transactions, en optant pour la commande des produits ou des services via le web, évitant ainsi les aléas de la vie quotidienne telle que la circulation, le problème de stationnement et le manque de temps, pour qui utiliser l’internet pour faire ses achats, son shopping, payer ses factures, ou commander un chauffeur, un repas ou un plombier…

L’habitude d’acheter en ligne a conquis toutes les catégories sociales, y compris les personnes aux besoins spécifiques qui se servent de leur connexion pour faire leurs achats. Ramy, handicapé moteur, règle toutes ses affaires par simple clic. Le commerce électronique lui facilite l’autonomie. « Je n’ai plus besoin de solliciter mes proches pour m’aider à faire des courses », nous confie-t-il. Le e-commerce facilite ainsi la vie quotidienne de tous ceux qui ne peuvent pas facilement se déplacer. L’émergence d’Internet a aussi favorisé une autre forme de consommation, plus responsable. Sabiha, jeune mère de famille, affirme acheter de plus en plus de produits notamment les meubles sur des sites de vente de matériel d’occasion, entre particuliers. « Cela me permet de maîtriser mon budget, mais c’est aussi une démarche éthique, une réaction par rapport à une société où l’on jette plutôt que de donner une seconde vie aux objets », précise-elle. La multiplication de ce type de sites a concrétisé une volonté de consommation plus éthique et a modifié nos rapports aux objets. « Le prix reste une motivation plus importante que le désir de recycler des objets, reconnaît-elle, mais il est indéniable que de plus en plus de personnes se félicitent aussi de consommer plus responsablement ».

Pour autant, ces sites d’occasion peuvent aussi favoriser la frénésie des achats. Certains n’hésitent plus à acheter, à vendre, puis racheter.



La tendance est toutefois à la hausse



Pour de nombreux spécialistes du secteur, le commerce électronique porte d’ailleurs en lui-même les critères aptes à favoriser une hyperconsommation. « Avec la possibilité d’acheter à tout moment, les gens peuvent davantage succomber à la tentation », remarque Mme Saidi enseignante et économie de gestion. Elle estime même que les consommateurs sont loin d’avoir « été libérés » face aux professionnels de la vente. « Certes, ils sont bien plus informés et plus malins qu’autrefois, mais les sites ont des techniques de ventes de plus en plus sophistiquées et personnalisées, grâce à toutes les informations que nous laissons sur Internet, dit-elle. Nous sommes soumis à une sur-sollicitation, et cette offre arrive souvent au moment le plus propice. »

Le lancement des sites de vente en ligne à l’image de Jumia.dz, Batolis.com, Vendita-dz.com, eChrily.com, Zawwali.com, Eshop.dz et Guiddini.dz. a vu le jour au début des années 2010. Il s’agit des sites de vente en ligne de produits de toutes sortes allant de l’alimentaire, à l’habillement, l’art et déco, l’électroménager, l’électronique et les services…

Il faut savoir qu’un site de vente en ligne est un magasin virtuel qui peut être généraliste (proposant divers produits) ou spécialisé (dans l’électronique par exemple), et dont les transactions sont garanties à la différence des sites d’annonces comme ouedkniss.com, Dlalaonline.com et Vitamine.dz où les transactions se font entre des citoyens ou entre un citoyen et un magasin par téléphone pour la vente ou l’achat de produits, des biens immobiliers ou des véhicules.

Cela dit, même sans le paiement électronique, le consommateur algérien parcoure de plus en plus de sites marchands pour qui il montre un intérêt certain et n’hésite pas à commander en ligne. Si, par comparaison avec d’autres pays de la région, les chiffres en Algérie restent modestes, la tendance est toutefois à la hausse.

R.S