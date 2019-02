E-Commerce : Un besoin qui se confirme

L’acte de vendre ou d’acheter, lui parfois aussi a connu, ces dernières années, une métamorphose au vrai sens du terme. C’est loin d’être qu’une affaire entre deux personnes. En fait, les transactions commerciales prennent un nouveau visage, avec la démocratisation de l’informatique qui «fourre» son nez un peu partout, au niveau social, culturel ou économique.

Le monde du commerce a bien entendu fait appel aux miracles du e-commerce, une option devenue plus que

nécessaire par les temps qui courent pour booster l’activité. La rapidité, l’efficacité, il faut l’admettre passe à travers, un choix judicieux d’un marketing ou tout simplement d’un support plus ou moins adapté à même de faire valoir un produit ou tout simplement atteindre le consommateur, qu’il soit chez lui, au travail ou encore à l’extérieur dans les moyens de transport ou dans une cafétéria. Il suffit d’un petit appareil pour être au fait de ce qui se dit, se fait également, dans tous les domaines. L’informatique a été pas seulement une révolution mais bien plus. C’est carrément une bénédiction, si l’on sait que maintenant il est désormais possible de se mettre au commerce et pour cela, il suffit de savoir se servir de la technologie. Ce n’est point étonnant que des gens qui n’ont aucun rapport avec le métier de commerçant aient envahi les réseaux sociaux pour proposer toutes sortes de marchandises. 2018, année d’officialisation de la pratique, avec la mise en place de mécanismes juridiques qui ont permis au commerce électronique de s’exercer, en plein jour, au vu et au su de tous, y compris des pouvoirs publics. On a fait, à vrai dire, que donner de la légitimité à beaucoup de personnes qui avaient déjà créé des sites spécialisés. Désormais, tout se fait dans la transparence et la clarté, d’autant plus qu’une simple inscription au registre du commerce et une adresse électronique sont exigés pour l’exercice de ce job. Certains sites ne se contentent plus d’écouler leurs articles mais vont même jusqu’à former et recruter des jeunes en tant que vendeur. La transaction commerciale, à l’heure du net, renvoie toujours à la présentation du site, puis sa crédibilité. Aujourd’hui, les Algériens découvrent les vertus du commerce électronique et se familiarisent même avec les procédures d’achat connues par les habitués de ces sites qui font beaucoup parler d’eux. Même certains sites domiciliés hors de chez nous poussent le consommateur à se mettre, lui aussi, à la fameuse «Mastercard» pour procéder à des achats via internet.

Le paiement en ligne n’a plus de secret pour beaucoup d’acheteurs de plus en plus, attirés par des sites étrangers réputés pour assurer les livraisons vers plusieurs pays, y compris en Algérie. De nos jours, on peut acheter en toute sécurité, sans se déplacer. Ces derniers temps, un simple clic, suffit pour de faire le bonheur des hommes et des femmes qui les découvrent et surtout peuvent s’offrir tout ce qui est à la mode. C’est dire que la technologie encore et toujours, ne cesse de nous rendre un énorme service. Il ne reste plus qu’à choisir en fonction des goûts et des tendances et bien évidemment des moyens de chacun.

Samia D.