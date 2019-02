Mohamed Hamoudi, DG de la CNAC : « 145.000 micro-entreprises financées »

La Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) a financé 145.000 micro-entreprises dans divers secteurs d’activités économiques, entre 2004 et 2018, et contribué à la création de près de 300.000 emplois permanents.

C’est ce qu’a affirmé, dimanche, le DG de la CNAC, M. Mohamed Hamoudi, dans une intervention sur les ondes de la radio algérienne (chaîne I).

Rappelant que l’âge limite des bénéficiaires des avantages accordés dans le cadre de ce dispositif a été prolongé à 55 ans, en vertu du décret présidentiel publié dans le dernier numéro du Journal Officiel, M. Hamoudi, soulignera que cette disposition devra permettre à une plus large catégorie de porteurs de projets, âgés de 50 à 55 ans, de créer des micro-entreprises dans les secteurs économiques, ce qui contribuera à la création d’emplois et de richesses. Une mesure censée également permettre aux personnes situées dans cette tranche d’âge d’accéder aux facilités et avantages octroyés par la caisse, tout en mettant à profit leurs «expériences et compétences professionnelles» pour la réussite de leurs propres micro-entreprises.

A propos de la situation financière de la CNAC, l’intervenant a voulu rassurer les jeunes intéressés par cette formule en précisant que la Caisse poursuivra son soutien aux porteurs de projets et ne souffre d’aucune contrainte financière grâce aux remboursements précisant que le taux de remboursement des prêts accordés atteint une moyenne de 62%, ce qui a permis de financer 50% des crédits octroyés aux jeunes promoteurs. Dans ce contexte, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale avait souligné que les jeunes créateurs de micro-entreprises dans le cadre des dispositifs d’aide à la création d’emploi, ANSEJ et CNAC, et qui n’ont pas réussi dans leurs projets ne seront pas poursuivis en justice.

M. Mourad Zemali devait préciser, à ce propos que le FGAR, qui est un fonds de garantie a été spécialement conçu pour prendre en charge de telles situations par le remboursement du crédit contracté. Pour rappel, le financement de 3.474 micro-entreprises, en 2018, au titre du dispositif de la CNAC a contribué à la création de 8.598 emplois directs, et au lancement des projets.

D. Akila