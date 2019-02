Nacer Saïs, PDG de la SAA, affirme : « Diversifier plus le business »

«2019 sera une année de l’adaptation aux nouvelles technologies, pour une insertion dans un marché de plus en plus ouvert à la concurrence, et un contexte qui, désormais, impose aux compagnies d’assurances de revoir leur business modèle, pour préserver leur part de marché et reconquérir une clientèle assurable qui a connu, ces dernières années, une mutation culturelle profonde.»

C’est par ces termes que s’est exprimé, M. Nacer Saïs, PDG de la SAA, à l’ouverture, hier à Alger, d’un séminaire dédié à «l’assurance, facteur d’innovation et de développement économique». Soucieuse de garantir une rentabilité durable, la SAA, souligne son premier responsable, a la «ferme détermination de repositionner le client au centre de toutes les préoccupations et recourir aux nouvelles technologies pour améliorer la qualité de la gestion et des prestations». L’autre objectif recherché par la compagnie est d’«apporter plus de diversité à son business et se défaire progressivement de la dépendance de ses performances fluctuantes d’un segment de son portefeuille qui est l’assurance automobile». Sur sa lancée, M. Saïs ajoute que la SAA, consciente de l’enjeu de la diversification recherchée, compte mener une «démarche appropriée en direction des entreprises, fondée sur la communication et le développement des capacités de conseil, d’accompagnement et d’expertise».



Assurance cyberisques : la demande reste timide



D’autre part, l’orateur indique que 2019 sera aussi une année de tous les risques naturels, comme en témoignent des rapports internationaux. «Les inondations catastrophiques, la sécheresse, les accidents liés à la production agricole, devraient constituer pour nous une priorité», souligne M. Saïs, et d’enchaîner : «Il y a une urgence d’une prise de conscience que le Trésor public ne doit constituer que le dernier recours dans le processus de réparation des préjudices liés aux CATNAT, et qu’une gestion saine et responsables des patrimoines et activités passent nécessairement par la maîtrise des risques et le développement de la fonction risk management». A propos de l’assurance des cyberisques, le premier responsable de la SAA indique que «nous sommes au début, son développement impose que notre marché soit prêt». Si aujourd’hui la demande reste timide, notre vis-à-vis demeure optimiste de voir les années à venir «apporter du nouveau».



Indemnisation des sinistres automobiles : importante rencontre d’ici fin 2019



En marge de ce séminaire, M. Saïs a annoncé la tenue, d’ici la fin de l’année, d’une rencontre qui sera consacrée à l’assurance automobile. L’Union des assureurs et réassureurs, dit-il, travaille pour trouver une solution définitive au problème de l’indemnisation des sinistres automobiles avec à une possibilité d’indemnisation directe de l’assuré. Quant à l’assurance habitation, le patron de la SAA précise qu’elle ne dépasse pas les 10%, mettant en avant la responsabilité des compagnies d’assurances à travers une meilleure sensibilisation. Par ailleurs il convient de souligner qu’en 2018, la SAA a cumulé des prouesses genre «éviter le déjà vu». Un chiffre d’affaire de 28 milliards de dinars avec à la clé une première place nationale et dont 43% sont transformés en marge nette, une marge de solvabilité de 33 Mds DA et 50.5 Mds DA d’actifs financiers, soit 23% des actifs du secteur. S’ajoutent une indemnisation de 180 Mds DA d’indemnisation durant les 15 dernières années, la régularisation de 400.000 dossiers/an, entre autres…

Fouad Irnatene