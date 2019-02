Dans la lucarne : Les grands, fatigués ?

Les championnats du monde sont dans un « virage » important avant la fin de la saison qui se profile à l’horizon. Nous sommes à quelques encablures de la fin de pratiquement toutes les compétitions au niveau européen. Les choses se suivent avec une attention jamais démentie notamment la Ligue des champions européenne. Il est vrai que ces trois dernières années la domination outrageuse du Real Madrid est on ne peut plus nette. Il n’y a rien à dire à ce niveau, domination incontestable et incontestée. Zidane et son équipe avaient fait le « vide » autour d’eux. Ce qui fait que le grand rival du Real Madrid, le Barça a affirmé par le biais de son « maître à jouer », Lionel Messi, que cette édition sera celle du Barça. Le club en a marre de voir son adversaire et concurrent de toujours, le Real, monter sur la plus haute marche du podium et que la formation catalane joue les places de strapontin. C’est vraiment « rageant » pour eux qui ne doivent accepter cela sans réagir. Il est donc évident que l’édition 2019 sera celle de Messi et ses coéquipiers. Toutefois, ce que les observateurs remarquent, c’est qu’entre le désir et le déroulement de cette compétition européenne très prisée tout est différent. Car tout se jouera sur le terrain et non pas dans des « salons douillets ». C’est une certitude. C’est vrai que lors de la phase de poules, tout s’ est déroulé comme sur des roulettes pour les uns et les autres et notamment les équipes qui avaient l’habitude faire le vide autour d’elles. Toutefois, et après une relâche qui aura duré plusieurs semaines, la reprise au niveau de cette compétition, plus précisément, ne fut point facile. Certes, si l’on tient compte du tirage au sort, tout le monde a affirmé qu’il a été assez clément pour tout le monde. Cependant, si l’on se fie aux connaisseurs, ce n’est qu’une satisfaction de façade. Ce que l’on remarque est tout à fait le contraire de ce que l’on pense, puisque des équipes comme Dortmund, le Barça, la Juve et aussi Manchester United rien n’a été facile. Dortmund a été battu par Tottentaham assez facilement (3 à 0), Manchester United par le Paris

St-Germain, chez lui sur le score de (2 à 0). La Juve qui s’est renforcée par l’arrivée de Cristiano a été dominée, au Métropolitano par l’Atlético Madrid sur le score de (2 à 0). Le Barça de Messi qui compte faire main basse sur tout ce qui bouge a été accrochée par Lyon, jugé loin de tenir la mesure d’une équipe catalane au dessus du lot. Ce n’était en fait qu’une apparence, puisqu’ils ont failli se faire piéger, pourtant, pas de Nabil Fekir, métronome et meilleur joueur de l’équipe lyonnaise. Il faut dire que même le Real Madrid, malgré sa victoire à Amsterdam devant l’Ajax sur le score de (2 à 1), n’a pas encore composté son billet pour les quarts de finale. Certes, au retour tout pourrait changer, mais on ne peut jurer de rien. Car les grands d’hier sont vraiment sous la menace de la « montée » de nouvelles équipes plus audacieuses que jamais. Il faudra faire attention à ne pas se « brûler » les ailes à cause d’une exhibition de « biceps » un peu excessive !

Hamid Gharbi