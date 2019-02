Mondial U20 : Résultats du tirage au sort

Résultats du tirage au sort du Mondial U20 de football en Pologne (23 mai-15 juin), selon le tirage au sort effectué à Gdynia (Pologne) auquel participeront quatre pays africains, à savoir le Sénégal, le Mali, le Nigeria et l'Afrique du Sud. La finale aura lieu le 15 juin à Lodz.

Tirage des poules :

Poule A : Pologne, Colombie, Sénégal et Tahiti

Poule B : Mexique, Italie, Equateur et Japon

Poule C : Uruguay, Nouvelle-Zélande, Honduras et Norvège

Poule D : Etats-Unis, Nigeria, Ukraine et Qatar

Poule E: France, Mali, Arabie Saoudite et Panama

Poule F: Portugal, Corée du Sud, Argentine et Afrique du Sud.