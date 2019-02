Championnat de plongée sportive en piscine : Domination des plongeurs de Sidi Moussa d’Oran

Les plongeurs du club de "Sidi Moussa free dive" d’Oran se sont illustrés aux épreuves du Championnat wilaya de plongée sportive en piscine, disputées samedi à Boutlélis (Oran). Les plongeurs de Sidi Moussa ont raflé les premières places dans les quatre spécialités : décapelage 200 mètres, 50 mètres en octopus, combiné et émersion d’un objet de 6 kg uniquement à l’aide d’un parachute. Cette phase wilaya a été jugée d'un niveau technique "appréciable" en plus d’une parfaite organisation, selon le directeur technique régional, Kady Aourrar. Cette nouvelle discipline sportive en plongée scaphandre, organisée par la Ligue oranaise des activités subaquatiques, a regroupé une trentaine de plongeurs hommes, issus de cinq clubs et associations sportives de la wilaya d’Oran, à savoir le club Sidi Moussa Free dive, le CSU Oran, Noudjoum Boutlélis, club subaquatique Sid El Houari et de la Ligue de wilaya d’Oran. Les trois premiers dans chaque épreuve se sont qualifiés pour la phase finale du championnat national, prévu les 8 et 9 mars à Mostaganem. Une cérémonie de remise de prix aux vainqueurs a clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres dela Fédération de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS). A cette occasion, le premier président de la Ligue oranaise de natation, Hadj Benaboura a été honoré en guise de reconnaissance aux efforts consentis durant son parcours pour la promotion et le développement du sport.