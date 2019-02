Coupe de la CAF : Le NAHD s’incline face à Gor Mahia (2-0)

Le Nasr Husein Dey n'a pas supporté le choc, dimanche à Nairobi, en concédant une défaite amère (2-0) face à Gor Mahia, dans un match comptant pour la 3e journée (Groupe D) de la phase des poules de la coupe des Confédérations africaine de football (CAF).

Le NAHD a concédé ce dimanche sa première défaite en phase de poules de la coupe des Confédérations. Réduits à dix après l'expulsion de Harag et sérieusement amoindris par les blessures de deux pièces-maîtresses, en l'occurrence Gasmi et Yaya, les Sang et Or ont fini par craquer face à Gor Mahia malgré une première période assez équilibrée.

Le staff technique du NAHD doit regretter beaucoup plus les blessures et les probables futures défections que les trois points perdus. A l'issue de cette journée, Gor Mahia s'est accaparé la première place avec six points, alors que le NAHD suit en deuxième position avec quatre points, à ex-aequo avec Petro Atlético qui est revenu avec un précieux nul de son déplacement chez le Zamalek (1-1).

Néanmoins, le NAHD aura l'opportunité de redevenir leader dès la prochaine journée à l'occasion de la réception de Gor Mahia, le 4 mars prochain au 5-Juillet. Un rendez-vous que le Nasria doit impérativement bien négocier s'il souhaite consolider ses chances de qualification en quart de finales de la coupe de la CAF.

Amar B.