Le ministre nigérien des AE aujourd’hui en Algérie

Le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Kalla Ankourao, effectuera aujourd’hui et demain une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue algérien, Abdelkader Messahel, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération, d'amitié et de bon voisinage entre l'Algérie et le Niger, les deux parties procèderont à «une évaluation de l’état des relations bilatérales, à l’examen et à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays», a-t-on ajouté. Selon la même source, cette visite permettra, également, aux deux ministres «d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les défis auxquels est confrontée la région».