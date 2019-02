À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite l’Émir et le Prince héritier de l’État du Koweït

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabbah Al Ahmed Al Djaber Al Sabbah, à l'occasion du 58e anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il a salué la qualité des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où l'Etat frère du Koweït célèbre le 58e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de présenter à Votre Altesse, et à travers vous au peuple koweïtien frère, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes vœux les meilleurs, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et à votre peuple frère davantage de progrès et de prospérité sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour saluer les nombreuses réalisations accomplies par l'Etat du Koweït, lesquelles ont grandement contribué à la consolidation de l'économie de votre pays et à sa prospérité, et à garantir une vie décente aux enfants de votre peuple frère», a ajouté le Chef de l'Etat. «Je tiens à cette occasion à vous exprimer notre satisfaction quant à la qualité des relations de fraternité, de solidarité et de coopération qui lient nos deux pays frères, et à vous réitérer ma détermination à œuvrer de concert avec vous à leur raffermissement, à la faveur de la concertation politique permanente concernant les questions intéressant nos nations arabo-musulmanes et les questions internationales d'intérêt commun, au mieux des intérêts suprêmes de nos pays et peuples frères, et de manière à répondre à leurs aspirations au progrès et à la prospérité», a conclu le Président Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au Prince héritier de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé son attachement permanent au «renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines et à leur promotion aux plus hauts niveaux, au mieux des intérêts des deux peuples frères». «Il m'est particulièrement agréable au moment où votre pays frère célèbre le 58e anniversaire de sa glorieuse fête nationale de présenter, à Votre Altesse, au nom de l’Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes vœux les plus sincères, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et davantage de progrès au peuple koweïtien frère sous votre direction éclairée», a affirmé le Chef de l'Etat dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau exceptionnel des relations liant nos deux pays et réitérer notre attachement permanent à leur consolidation dans tous les domaines et à leur promotion aux plus hauts niveaux, au mieux des intérêts suprêmes des deux pays et peuples frères et de manière à répondre à leurs aspirations à davantage de progrès, de prospérité et de solidarité», a conclu le Président Bouteflika.