Projets dans le secteur de la jeunesse : La levée de gel en perspective

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a souligné dimanche dernier à Skikda l’importance de la formation et de l’accompagnement des jeunes talents sportifs pour développer leurs performances sportives. Au cours de sa visite de travail dans cette wilaya, le ministre a considéré que «les entraîneurs, les présidents des clubs sportifs et les encadreurs de jeunes sont tenus de s’intéresser à la formation en tant que moyen de développement des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives». Il a également relevé à ce propos l’importance d'accorder à la sélection des talents pour relancer le sport algérien et contribuer à la préparation et à la formation d’une génération sportive performante. M. Hattab a en outre rappelé que la wilaya de Skikda a bénéficié au cours des dernières années d’un montant de 918 milliards DA ayant permis l’inscription de 251 projets d’infrastructures sportives, affirmant que l’orientation actuelle du ministère tend vers l’investissement dans la sélection des talents, leur formation et leur accompagnement. Le ministre a également salué l’implication du secteur privé dans l’investissement dans le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Skikda au côté du secteur public estimant que c’est là «un signe positif». Répondant à une question de l’APS lors d’une conférence de presse animée au centre équestre de la commune de Hamadi Krouma, sur le gel de certains projets, M. Hattab a indiqué que les concertations sont «en cours avec le ministère des Finances pour lever le gel sur certains projets pour l’exercice 2019 en tenant compte des priorités et de la situation financière présente du pays». Il a également évoqué la situation de la sélection nationale de football qui «marche avec des pas sûrs sur la voie de l’évolution progressive depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur national, exprimant son souhait de voir se poursuivre «cette série de résultats positifs» surtout que, a-t-il ajouté, tous les moyens sont mis à sa disposition. Le ministre a en revanche regretté les cas récemment enregistrés de dopage, insistant sur la nécessité de combattre ce phénomène, surtout que le pays détient des laboratoires d’analyses équipés d’installations modernes pour détecter les produits dopants.

Le ministre a écouté longuement les préoccupations des responsables des clubs sportifs qu’il a visités et a accordé une subvention de 2 millions DA à l’Entente Collo (division amateur football) et 1 million DA au club de Sidi Mezghiche (division régional). Il a inspecté le stade communal de la ville de Collo et a inauguré une salle polyvalente Lekehal-Rabah dans la commune de Sidi Mezghiche, réalisée pour 40 millions DA. Dans la commune d’El Harrouch, il a visité l’auberge de jeunes, et dans celle de Hamadi Krouma, le centre équestre. Le ministre a inspecté le complexe sportif Les frères Saker, à Skikda, ainsi que la maison de jeunes et la piscine semi-olympique d’Azzaba avant d’inaugurer un complexe de proximité dans la commune de Bekouche Lakhdar.