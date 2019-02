M. Gaïd Salah reçoit la ministre italienne de la Défense : Disponibilité pour la coordination entre les armées

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a reçu hier en audience au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), Mme Elisabetta Trenta, ministre de la Défense italienne, qui effectue une visite en Algérie, a indiqué un communiqué du MDN.

La ministre est accompagnée du général d’Armée, Enzo Vecciarelli, chef d’état-major de la Défense italienne et d’une importante délégation, a précisé la même source. Après la cérémonie officielle d’accueil, les deux parties ont eu des entretiens en présence des commandants de Forces, d’Officiers généraux du MDN et de l’état-major de l’ANP, et des membres de la délégation accompagnant la ministre de la Défense italienne, a ajouté la même source, relevant que les «discussions ont porté sur l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa consolidation et sa diversification ainsi que sur les perspectives de l’étendre à d’autres domaines d’intérêt commun». A ce titre, les deux parties ont exprimé leur «totale satisfaction quant au niveau atteint par la coopération aux plans bilatéral ou multilatéral, en réaffirmant la volonté et la disponibilité des deux parties à renforcer la coopération et la coordination entre les armées des deux pays et les promouvoir pour répondre aux aspirations des deux parties».

A l’issue de ces entretiens, les deux parties se sont échangées des présents symboliques, avant que la ministre italienne ne procède à la signature du Livre d’Or du MDN. A noter que la ministre de la Défense italienne est arrivée, hier à l’aéroport international Houari-Boumediène, où elle a été accueillie par le général major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du MDN, avant de se rendre au Sanctuaire du Martyr pour déposer une gerbe de fleurs et se recueillir à la mémoire des valeureux chouhada.