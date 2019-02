Lutte : Médaille d’argent pour Sid Azara

Le lutteur algérien Sid Azara Bachir (87 kg) a remporté la médaille d'argent du Grand-Prix international Polyak-Imre, consacré à la lutte gréco-romaine et organisé samedi et dimanche à Budapest (Hongrie). Après avoir battu l'Italien Fabio Parisi en huitièmes de finale, l'Algérien a pris le dessus ensuite sur le Serbe Vladimir Stankic (7-0) pour le compte des quarts de finale. L'Algérien a composté son billet pour la finale en battant le Biélorusse Radzik Kuliyeu (3-2).

En finale, le médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne) a été battu par le Hongrois Victor Lorincz (6-0). Organisé par la Fédération hongroise de lutte, le Grand-Prix international Polyak-Imre, un rendez-vous incontournable de la lutte mondiale, a vu la participation de l'Algérie qui était représentée par huit athlètes de la lutte gréco-romaine. La sélection algérienne a été conduite par le staff technique national composé des entraîneurs roumain Rusu Cornell et Bendjedaa Maazouz.